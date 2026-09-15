Es kommt sicher nicht oft vor, dass ein Ortsarchiv einer Westerwälder Gemeinde Post aus den USA erhält. Bei Monika Sturm aus Siershahn hat das Schreiben eines ehemaligen Offiziers bewirkt, dass sie sich aktuell intensiv mit dem Jahr 1945 beschäftigt.
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Auf einem der Tische im Ortsarchiv von Siershahn liegen Aktenordner und Karten, Faksimile und vergilbte Fotos. Mittendrin in dem Berg von historischen Dokumenten: Monika Sturm, die sich ehrenamtlich in diesen Räumlichkeiten mit der Geschichte ihrer Heimatgemeinde beschäftigt.