Interview mit Landräten und OB Was Fusion der Sparkassen im Westerwald bedeuten kann 14.11.2025, 15:00 Uhr

i Werden die drei Kreise Westerwald, Altenkirchen und Neuwied künftig eine gemeinsame Sparkasse haben? Eine Fusion der Sparkassen Westerwald-Sieg (unser Foto zeigt den Standort in Hachenburg) und Neuwied soll ergebnisoffen sondiert werden. Markus Kratzer

Der Zeitplan ist ambitioniert. Im zweiten Quartal 2026 soll feststehen, ob es zu einer Fusion der Sparkassen Westerwald-Sieg und Neuwied kommen wird. Wir haben schon einmal mit den politisch Verantwortlichen gesprochen.

Die Nachricht über eine mögliche Fusion der Sparkassen Westerwald-Sieg und Neuwied hat hohe Wellen geschlagen. Auch wenn erst einmal „nur“ sondiert wird, könnte eine Sparkasse für die drei Kreise im geografischen Westerwald doch über kurz oder lang Realität werden.







Artikel teilen

Artikel teilen