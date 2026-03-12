Besuch in Höhr-Grenzhausen Was fünf tibetanische Mönche in den Westerwald führt Hans-Peter Metternich 12.03.2026, 15:00 Uhr

i In der zweiten Märzwoche waren insgesamt fünf tibetanische Mönche aus dem Kloster Tserkarmo in Ladagh/Nordindien bei der Tibet-Gruppe Höhr-Grenzhausen zu Gast. Eine Woche lang legten sie ein Mandala, ein Ritual, das das Negative aus dem Bewusstsein verdrängen, das Positive hervorheben und den Friedensgedanken der Tibeter widerspiegeln soll. Hans-Peter Metternich

Nicht gerade alltäglich ist es, wenn fünf tibetanische Mönche in Höhr-Grenzhausen Station machen. Wir haben nachgehört, mit welcher Botschaft das Quintett aus Nordindien in den Westerwald gereist ist.

In der zweiten Märzwoche waren fünf tibetanische Mönche aus dem Kloster Tserkarmo in Ladagh/Nordindien bei der Tibet-Gruppe Höhr-Grenzhausen der Tibet Initiative Deutschland (TID) zu Gast. TID wurde von Exil-Tibetern und deutschen Tibet-Aktivisten in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn gegründet.







