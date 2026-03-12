Nicht gerade alltäglich ist es, wenn fünf tibetanische Mönche in Höhr-Grenzhausen Station machen. Wir haben nachgehört, mit welcher Botschaft das Quintett aus Nordindien in den Westerwald gereist ist.
Lesezeit 3 Minuten
In der zweiten Märzwoche waren fünf tibetanische Mönche aus dem Kloster Tserkarmo in Ladagh/Nordindien bei der Tibet-Gruppe Höhr-Grenzhausen der Tibet Initiative Deutschland (TID) zu Gast. TID wurde von Exil-Tibetern und deutschen Tibet-Aktivisten in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn gegründet.