Kleine Anfrage der Grünen Was die Regierung zum neuen Abbauplan am Nauberg sagt Nadja Hoffmann-Heidrich 20.09.2026, 06:00 Uhr

i Der alte Buchenwald mit seinen Basalt-Blöcken am Nauberg ist Heimat für ein landesweit einmaliges Tiervorkommen. Röder-Moldenhauer

Ende 2025 sah es so aus, als wäre der jahrzehntelange Streit um den Nauberg final beigelegt. Nun hat die Basalt AG einen erneuten Vorstoß für ihren geplanten Basaltabbau in dem mittlerweile unter Naturschutz stehenden Gebiet unternommen.

Mit einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung haben die beiden Grünen-Landtagsabgeordneten Katrin Eder und Lea Heidbreder darauf hingewiesen, dass ein erneuter Basaltabbau, wie er von der Basalt-Actien-Gesellschaft (BAG) am Nauberg im Westerwald angestrebt wird, Eingriffe in ein rechtmäßig ausgewiesenes Naturschutzgebiet zur Folge hätte.







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