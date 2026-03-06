Umfrage in Bad Marienberg Was die Bürger zur geplanten Padel-Halle sagen Mariam Nasiripour 06.03.2026, 08:00 Uhr

i In der Nähe einer Tierarztpraxis am Werner-von-Siemens-Ring in Bad Marienberg könnte bald eine Padel-Halle entstehen. Die Sportart ist derzeit sehr angesagt. Nadja Hoffmann-Heidrich

Von einer zusätzlichen Attraktion für die Stadt Bad Marienberg sprechen die Befürworter der von einem Investor geplanten Padel-Halle im Werner-von-Siemens-Ring. Unsere Zeitung hat sich in der Kurstadt ein wenig zu dem Thema umgehört.

In der jüngsten Stadtratssitzung Ende Februar in Bad Marienberg entschied sich die Mehrheit der Ratsmitglieder nach langer Diskussion für die Einleitung einer Änderung des Bebauungsplans im Gewerbegebiet im Werner-von-Simens-Ring. Damit soll der Weg frei werden für einen Investor, der dort eine Padel-Halle errichten möchte.







