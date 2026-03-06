Umfrage in Bad Marienberg
Was die Bürger zur geplanten Padel-Halle sagen
In der Nähe einer Tierarztpraxis am Werner-von-Siemens-Ring in Bad Marienberg könnte bald eine Padel-Halle entstehen. Die Sportart ist derzeit sehr angesagt.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Von einer zusätzlichen Attraktion für die Stadt Bad Marienberg sprechen die Befürworter der von einem Investor geplanten Padel-Halle im Werner-von-Siemens-Ring. Unsere Zeitung hat sich in der Kurstadt ein wenig zu dem Thema umgehört.

Lesezeit 2 Minuten
In der jüngsten Stadtratssitzung Ende Februar in Bad Marienberg entschied sich die Mehrheit der Ratsmitglieder nach langer Diskussion für die Einleitung einer Änderung des Bebauungsplans im Gewerbegebiet im Werner-von-Simens-Ring. Damit soll der Weg frei werden für einen Investor, der dort eine Padel-Halle errichten möchte.

