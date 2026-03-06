Von einer zusätzlichen Attraktion für die Stadt Bad Marienberg sprechen die Befürworter der von einem Investor geplanten Padel-Halle im Werner-von-Siemens-Ring. Unsere Zeitung hat sich in der Kurstadt ein wenig zu dem Thema umgehört.
In der jüngsten Stadtratssitzung Ende Februar in Bad Marienberg entschied sich die Mehrheit der Ratsmitglieder nach langer Diskussion für die Einleitung einer Änderung des Bebauungsplans im Gewerbegebiet im Werner-von-Simens-Ring. Damit soll der Weg frei werden für einen Investor, der dort eine Padel-Halle errichten möchte.