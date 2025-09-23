Stauraum bei Starkregen Was der Wiesensee mit dem Hochwasserschutz zu tun hat 23.09.2025, 18:00 Uhr

i Blick über den leeren Wiesensee in Richtung Stahlhofen: Beim Wiederanstauen des Gewässers muss der Hochwasserschutz gewährleistet sein. Thorsten Ferdinand

Viele Menschen in der Region sehnen das Wiederanstauen des Wiesensees bei Westerburg herbei. Politiker und Behörden, die auch den Hochwasserschutz im Blick haben müssen, verfolgen dieses Ziel allerdings mit gemischten Gefühlen.

Der Wiesensee in der Verbandsgemeinde Westerburg soll so schnell wie möglich wieder angestaut werden. Diesem Ziel werde momentan alles untergeordnet, versicherte Bürgermeister Markus Hof unlängst in einer Informationsveranstaltung in Stahlhofen am Wiesensee.







