Projekt in Bad Marienberg Was der Investor der möglichen Padel-Halle plant Nadja Hoffmann-Heidrich 27.03.2026, 06:00 Uhr

i In der Nähe einer Tierarztpraxis am Werner-von-Siemens-Ring in Bad Marienberg könnte bald eine Padel-Halle entstehen. Die Sportart ist derzeit sehr angesagt. Nadja Hoffmann-Heidrich

Er gehe davon aus, dass sich der Padel-Sport langfristig und in der Breite in Deutschland etabliert: Das sagt der potenzielle Investor einer Padel-Halle in Bad Marienberg – und verrät ein paar Details zum geplanten Bau in der Kneipp-Stadt.

Noch befinden sich die Planungen für den möglichen Bau einer Padel-Halle in Bad Marienberg in einem sehr frühen Stadium. Doch die Vorfreude vieler Sportbegeisterter in der Region ist schon jetzt groß. Wir haben mit dem potenziellen Investor über das Vorhaben gesprochen.







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