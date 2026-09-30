Aus einer Notlage heraus flüchten Frauen ins Frauenhaus. Doch auch der Einstieg in ein neues Leben ist mit vielen Hürden behaftet, dem Wunsch nach einem eigenen Zuhause steht die Schwierigkeit entgegen, geeigneten Wohnraum zu finden.
Lesezeit 3 Minuten
Mit ihren beiden Kindern flüchtete Thekla im Sommer 2025 ins Frauenhaus Westerwald. Sie suchte Schutz vor ihrem gewalttätigen Partner. Auch die Kinder hatten Gewalt miterleben müssen, denn der Mann prügelte auf die Frau vor ihren Augen ein. Mehrfach hatte sie ihn bereits wegen Körperverletzungen angezeigt, doch die Schläge hörten nicht auf.