Wohnungsnot im Westerwald Was den Auszug aus dem Frauenhaus so schwierig macht Angela Baumeier 30.09.2026, 09:00 Uhr

i Das Frauenhaus ist ein Zufluchtsort für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. Das Team hilft auch bei der Wohnungssuche, die jedoch allzuoft daran scheitert, dass kein bezahlbarer Wohnraum gefunden wird. Die Beratungsstelle steht den Frauen unabhängig von einem Aufenthalt im Frauenhaus zur Verfügung. Röder-Moldenhauer

Aus einer Notlage heraus flüchten Frauen ins Frauenhaus. Doch auch der Einstieg in ein neues Leben ist mit vielen Hürden behaftet, dem Wunsch nach einem eigenen Zuhause steht die Schwierigkeit entgegen, geeigneten Wohnraum zu finden.

Mit ihren beiden Kindern flüchtete Thekla im Sommer 2025 ins Frauenhaus Westerwald. Sie suchte Schutz vor ihrem gewalttätigen Partner. Auch die Kinder hatten Gewalt miterleben müssen, denn der Mann prügelte auf die Frau vor ihren Augen ein. Mehrfach hatte sie ihn bereits wegen Körperverletzungen angezeigt, doch die Schläge hörten nicht auf.







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