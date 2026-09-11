Zehn Jahre im Amt Was dem Limburger Bischof Bätzing auf der Seele brennt Markus Kratzer 11.09.2026, 16:00 Uhr

i Vor zehn Jahren übernahm Georg Bätzing das Bischofsamt im Bistum Limburg. Vor der Presse zog der Geistliche nun Bilanz dieser Dekade. Markus Kratzer

Seit zehn Jahren steht Georg Bätzing dem Bistum Limburg vor, sechs Jahre davon war er Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Vor der Presse zog der 65-Jährige nun eine Bilanz – und fand klare Worte.

Großes Presseaufgebot im Bischofshaus von Limburg: Nach zehn Jahren im Amt zog Bischof Georg Bätzing sozusagen „Halbzeit“-Bilanz seines Wirkens an der Lahn – fast auf den Tag genau eine Dekade nach seiner Bischofsweihe am 18. September 2016. „Da bin ich, jetzt habt ihr mich“, hatte der in Niederfischbach (Kreis Altenkirchen) aufgewachsene Bätzing damals gesagt, wie Bistumspressesprecher Stephan Schnelle in seiner Einleitung betonte.







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