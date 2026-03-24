Auftritt in Hachenburg Was dem Berliner Joab Nist in Hachenburg auffällt Gaby Wertebach 24.03.2026, 06:00 Uhr

i Joab Nist mit seinem Programm "Notes of Berlin" bei seinem Auftritt in der Hachenburger Stadthalle. Röder-Moldenhauer

Der Berliner Joab Nist ist bekannt für seinen Blog „Notes of Berlin“, in dem er lustige und amüsante Nachrichten auf Zetteln in der Hauptstadt findet. Natürlich hat er sich vor seinem Auftritt am Samstagabend auch Hachenburg genauer angesehen.

Die Kulturreferentin der Stadt Hachenburg, Beate Macht, konnte am Samstagabend in der Stadthalle in Hachenburg ein breit gefächertes Publikum, querbeet durch alle Altersklassen, begrüßen. Macht stimmte sie ein auf einen witzigen Abend mit dem Autor und Blogger Joab Nist.







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