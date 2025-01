Abschlussrechnung fehlt noch Was das Mähen des Wiesensees gekostet hat 09.01.2025, 18:01 Uhr

i In den letzten Wochen des vergangenen Jahres ist der Wiesensee gemäht worden. Dazu waren Spezialmaschinen im Einsatz. Röder-Moldenhauer

Der Seegrund des Gewässers ist mit Spezialmaschinen vom Bewuchs befreit worden. Wir haben Bürgermeister Markus Hof gefragt, welche Summen dazu aufgewendet werden müssen und wie die Finanzierung geplant ist.

Viel Beachtung findet immer wieder das, was sich am Wiesensee tut, dessen Wiederbefüllung sehnlich von vielen Menschen erwartet wird. Ein wichtiger Meilenstein dazu war, dass der Seegrund Ende vergangenen Jahres gemäht worden ist. Damit beauftragt wurde eine Spezialfirma, die nicht nur den Bewuchs entfernen, sondern auch das Schnittgut aus dem See holen konnte.

