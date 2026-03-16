Nebenstelle in Bad Marienberg
Was das Land zum geplanten Gesundheitsamt-Aus sagt
Der Westerwaldkreis plant, die Nebenstelle seines Gesundheitsamtes in Bad Marienberg im Sommer zu schließen. Damit ist die Zukun
Der Westerwaldkreis plant, die Nebenstelle seines Gesundheitsamtes in Bad Marienberg im Sommer zu schließen. Damit ist die Zukunft des Gebäudes, das sich im Besitz des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung befindet, ungewiss.
Röder-Moldenhauer

Wie geht es weiter mit dem Gebäude Triftstraße 1D in Bad Marienberg, wenn die dortige Nebenstelle des Gesundheitsamtes im Sommer geschlossen wird? Auch ein Verkauf der Liegenschaft durch das Land ist möglich. 

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Nachdem der Westerwaldkreis angekündigt hat, die Nebenstelle des Gesundheitsamtes in Bad Marienberg zum Sommer zu schließen, und diese Entscheidung unter anderem mit einem erheblichen Sanierungsstau, insbesondere im Bereich der IT-Infrastruktur, begründet, hat das Land Rheinland-Pfalz diesen Vorwurf zurückgewiesen.

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