Pläne für Marienstatt: Was Bürger zum Renaturierungsprojekt Nister-Aue sagen
Pläne für Marienstatt
Was Bürger zum Renaturierungsprojekt Nister-Aue sagen
Die Pläne der Stiftung Natur und Umwelt zur Renaturierung der Nister-Aue bei Marienstatt sorgen seit einigen Wochen für Diskussionen in der Region. Nun liegen die Ergebnisse einer Bürgerbefragung der Stiftung zu dem Projekt vor.
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Zum geplanten Renaturierungsprojekt auf der Nister-Aue in der Nähe des Klosters Marienstatt hat die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU) kürzlich eine Bürgerbefragung durchgeführt. Das Ergebnis in zusammengefasster Form: großes Interesse, konstruktive Kritik und klare Wünsche nach weiterer Informationsarbeit.