Pläne für Marienstatt Was Bürger zum Renaturierungsprojekt Nister-Aue sagen 02.05.2026, 09:00 Uhr

i Bei einem Rundgang mit unserer Zeitung vor ein paar Wochen hat Projektkoordinatorin Linda Müller von der Stiftung Natur und Umwelt die Pläne für die Renaturierung der Nister-Aue bei Marienstatt vorgestellt. Röder-Moldenhauer

Die Pläne der Stiftung Natur und Umwelt zur Renaturierung der Nister-Aue bei Marienstatt sorgen seit einigen Wochen für Diskussionen in der Region. Nun liegen die Ergebnisse einer Bürgerbefragung der Stiftung zu dem Projekt vor.

Zum geplanten Renaturierungsprojekt auf der Nister-Aue in der Nähe des Klosters Marienstatt hat die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU) kürzlich eine Bürgerbefragung durchgeführt. Das Ergebnis in zusammengefasster Form: großes Interesse, konstruktive Kritik und klare Wünsche nach weiterer Informationsarbeit.







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