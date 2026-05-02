Pläne für Marienstatt
Was Bürger zum Renaturierungsprojekt Nister-Aue sagen
Bei einem Rundgang mit unserer Zeitung vor ein paar Wochen hat Projektkoordinatorin Linda Müller von der Stiftung Natur und Umwe
Bei einem Rundgang mit unserer Zeitung vor ein paar Wochen hat Projektkoordinatorin Linda Müller von der Stiftung Natur und Umwelt die Pläne für die Renaturierung der Nister-Aue bei Marienstatt vorgestellt.
Röder-Moldenhauer

Die Pläne der Stiftung Natur und Umwelt zur Renaturierung der Nister-Aue bei Marienstatt sorgen seit einigen Wochen für Diskussionen in der Region. Nun liegen die Ergebnisse einer Bürgerbefragung der Stiftung zu dem Projekt vor.

Lesezeit 2 Minuten
Zum geplanten Renaturierungsprojekt auf der Nister-Aue in der Nähe des Klosters Marienstatt hat die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU) kürzlich eine Bürgerbefragung durchgeführt. Das Ergebnis in zusammengefasster Form: großes Interesse, konstruktive Kritik und klare Wünsche nach weiterer Informationsarbeit.

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