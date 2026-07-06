Neuer Beginenhof entsteht
Was beim Gebäudeumbau in Westerburg erhalten bleibt
Die Deckengestaltung im Eingangsbereich, die von Walter Weiland stammt, soll erhalten bleiben, erläutert Katrin Weiland.
Die Deckengestaltung im Eingangsbereich, die von Walter Weiland stammt, soll erhalten bleiben, erläutert Katrin Weiland.
Röder-Moldenhauer

Der Verein „Frauen gegen Gewalt“ plant den Umzug aus der Neustraße in die Jahnstraße. Im Inneren des künftigen Zentrums wird derzeit alles umgestaltet, aber Spuren der Vergangenheit bleiben erhalten. 

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Der Verein „Frauen gegen Gewalt“ in Westerburg ist dabei, sich ein neues Zuhause zu bauen. Das Gebäude in der Jahnstraße, in dem viele Jahre lang die Stadtbücherei zu Hause war und beispielsweise auch die Stadtkapelle probte, ist zwar äußerlich noch zu erkennen – auch wenn es aufgestockt wurde, aber im Inneren wird es völlig umgekrempelt.
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