Diskussion im VG-Rat
Was Bad Marienberg mit den „Sondermillionen“ plant 
Ein Teil des Geldes, das die VG Bad Marienberg aus dem Sondervermögen des Bundes erhält, soll in die Generalsanierung des Marien
Ein Teil des Geldes, das die VG Bad Marienberg aus dem Sondervermögen des Bundes erhält, soll in die Generalsanierung des Marienbades fließen.
Röder-Moldenhauer

Wofür möchte die VG Bad Marienberg ihren Anteil aus dem milliardenschweren Sondervermögen des Bundes ausgeben? Um diese Frage ging es in der jüngsten VG-Ratssitzung, nachdem der Kreis die Kommunen aufgefordert hat, Maßnahmenlisten zu erstellen. 

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Es sind hauptsächlich drei Themenfelder, die die Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg mit ihrem rund 10,3 Millionen Euro umfassenden Anteil aus dem Sondervermögen des Bundes fördern möchte: die nachhaltige Stärkung des Schulzentrums Bad Marienberg, die nachhaltige Verbesserung der Infrastruktur an den sechs Grundschulstandorten sowie die energetische Sanierung des Marienbads.

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