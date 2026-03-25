Wofür möchte die VG Bad Marienberg ihren Anteil aus dem milliardenschweren Sondervermögen des Bundes ausgeben? Um diese Frage ging es in der jüngsten VG-Ratssitzung, nachdem der Kreis die Kommunen aufgefordert hat, Maßnahmenlisten zu erstellen.
Lesezeit 3 Minuten
Es sind hauptsächlich drei Themenfelder, die die Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg mit ihrem rund 10,3 Millionen Euro umfassenden Anteil aus dem Sondervermögen des Bundes fördern möchte: die nachhaltige Stärkung des Schulzentrums Bad Marienberg, die nachhaltige Verbesserung der Infrastruktur an den sechs Grundschulstandorten sowie die energetische Sanierung des Marienbads.