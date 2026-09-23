Leistungsgruppen aus Mainz
Was 2027 an Westerwälder Kliniken behandelt werden soll
Das Krankenhaus in Dernbach zeigt sich zufrieden mit den aus Mainz zugeteilten Leistungsgruppen.
Das Krankenhaus in Dernbach zeigt sich zufrieden mit den aus Mainz zugeteilten Leistungsgruppen.
Röder-Moldenhauer

Welche Leistungen können und dürfen die Krankenhäuser im Westerwald ab dem kommenden Jahr anbieten? Das regelt das Gesundheitsministerium in Mainz. Doch was heißt das konkret für 2027? Und wie bewerten die Wäller Kliniken die Weichenstellung?

Lesezeit 2 Minuten
Anfang September hat der Mainzer Gesundheitsminister Clemens Hoch die Katze aus dem Sack gelassen. Sein Ministerium hat jedem Krankenhaus im Land sogenannte Leistungsgruppen zugewiesen. Vorausgegangen waren Anträge der Häuser, in denen das beabsichtigte Behandlungsspektrum in die Landeshauptstadt „gemeldet“ wurden.
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