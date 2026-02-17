Vogelzug hatte früh eingesetzt
Warum ziehen jetzt keine Kraniche über den Westerwald?
Wann werden das nächste Mal Kraniche über den Westerwald ziehen und vielleicht auch wieder an der Seenplatte rasten? Das hängt u
Harry Neumann/Naturschutzinitiative

Ja, wo bleiben denn jetzt die vielen weiteren Kraniche? Nach einem phänomenalen Auftakt des Zuges der großen Vögel insbesondere quer übers Gelbachtal Richtung Norden vor gut einer Woche machen sie sich derzeit (noch) rar.

Das trübe Wetter und vielleicht auch der Schnee scheinen den Kranichen nicht zu behagen. Zogen sie vor Wochenfrist plötzlich an einem Tag in riesigen Scharen über den Westerwald, scheint ihnen die aktuelle Wetterlage einfach nicht zu behagen. Entweder ist ihnen zu kalt, oder ihnen fehlt einfach der passende Rückenwind.

