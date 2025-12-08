Heimatgeschichte zum Anfassen Warum war erstes Wäller Museum schnell wieder am Ende? Markus Müller 08.12.2025, 15:00 Uhr

i Sie referierten während der Heimatkundlertagung auf Schloss Hachenburg zu den unterschiedlichsten Themen (von links): Timo Lang von der Direktion Landesarchäologie der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Annette Zeischka-Kenzler vom Keramikmuseum Westerwald und Moritz Jungbluth, Leiter des Landschaftsmuseums Westerwald. Markus Müller

Auch in diesem Jahr führte das Heimatkundlertreffen wieder viele an Heimatkunde interessierte Menschen aus dem ganzen geografischen Westerwald im Schloss Hachenburg zusammen. In einem Vortrag ging es um das erste Museum in diesem Schloss.

Auch in diesem Jahr veranstaltete der Westerwaldkreis gemeinsam mit dem Westerwald-Verein das Heimatkundlertreffen. Es führte wieder viele an Heimatkunde interessierte Menschen aus dem ganzen geografischen Westerwald ins Schloss Hachenburg. Nach der Begrüßung durch den Westerwälder Landrat und Vorsitzenden des Westerwald-Vereins, Achim Schwickert, referierte Moritz Jungbluth, promovierter Leiter des Landschaftsmuseums Westerwald in Hachenburg, ...







Artikel teilen

Artikel teilen