Warum war erstes Wäller Museum schnell wieder am Ende?

Auch in diesem Jahr veranstaltete der Westerwaldkreis gemeinsam mit dem Westerwald-Verein das Heimatkundlertreffen. Es führte wieder viele an Heimatkunde interessierte Menschen aus dem ganzen geografischen Westerwald ins Schloss Hachenburg. Nach der Begrüßung durch den Westerwälder Landrat und Vorsitzenden des Westerwald-Vereins, Achim Schwickert, referierte Moritz Jungbluth, promovierter Leiter des Landschaftsmuseums Westerwald in Hachenburg, ...