Koblenzer in Herschbach Warum spielt Konzertorchester in kleiner Dorfkirche? 30.09.2025, 18:00 Uhr

i Egal, welche Instrumente die Musiker und Musikerinnen nun spielen - Oboe, Englischhorn, Fagott oder auch Blechblasinstrumente, sie bewiesen ihr Können. Markus Müller

Das Konzertorchester Koblenz hat sich mittlerweile einen tollen Ruf erworben. Jetzt gastierte das Ensemble, dessen nächstes Konzert im April in der Rhein-Mosel-Halle schon ausverkauft ist, in Herschbach/Oww. Wie haben die Herschbacher das geschafft?

Mit dem „Huldigungsmarsch“ von Richard Wagner, der in zeitlicher Nähe zu dessen „Meistersinger“ anlässlich des Geburtstags von Königs Ludwig II. entstand, eröffnete der Konzertchor Koblenz sein Gastspiel in der Kirche St. Margaretha in Herschbach/Oww.







