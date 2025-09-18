Mit dem Fahrrad von Höhr-Grenzhausen nach Vallendar zu fahren: Dieser Wunsch bleibt erst einmal unerfüllt. Dabei hätte die Strecke durchaus Potenzial.
Lesezeit 2 Minuten
Ein alltagstauglicher Radweg, der den Westerwald, mit dem Rheintal verbindet, ist erst einmal vom Tisch. Aber der Ortsverband Höhr-Grenzhausen von Bündnis90/Die Grünen gibt nicht auf und setzt auf die Verbandsgemeinde (VG).Mit einem Antrag fordert die Fraktion die Verwaltung auf, „eine bautechnisch, wasserwirtschaftlich, ökologisch, organisatorisch und wirtschaftlich belastbare Vorgehensplanung zur Realisierung eines Radweges von ...