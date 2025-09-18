Fahrrad-Club sieht Potenzial Warum Radweg vom Westerwald ins Rheintal wichtig wäre 18.09.2025, 18:00 Uhr

i Wo geht's mit dem Fahrrad von Höhr-Grenzhausen nach Vallendar - also hinunter ins Rheintal? Eine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage steht noch aus. Ein Radweg - insbesonderer ein alltagstauglicher - ist schwierig zu realisieren. Markus Eschenauer

Mit dem Fahrrad von Höhr-Grenzhausen nach Vallendar zu fahren: Dieser Wunsch bleibt erst einmal unerfüllt. Dabei hätte die Strecke durchaus Potenzial.

Ein alltagstauglicher Radweg, der den Westerwald, mit dem Rheintal verbindet, ist erst einmal vom Tisch. Aber der Ortsverband Höhr-Grenzhausen von Bündnis90/Die Grünen gibt nicht auf und setzt auf die Verbandsgemeinde (VG).Mit einem Antrag fordert die Fraktion die Verwaltung auf, „eine bautechnisch, wasserwirtschaftlich, ökologisch, organi­satorisch und wirtschaftlich belastbare Vorgehensplanung zur Realisierung eines Radweges von ...







