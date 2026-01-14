Streaming über Montabaur
Warum nicht auch mal Filme vom afrikanischen Kontinent?

Kaum jemand kennt Filme aus Nigeria, Kenia oder Südafrika. Dass sie trotzdem ihren Weg zu Netflix und Co finden, dafür sorgt der Montabaurer Philipp Hoffmann – Mit seiner Firma Rushlake Media möchte er auch in Deutschland Interesse wecken.

Lesezeit 2 Minuten
Über deutsche Kinoleinwände laufen hauptsächlich amerikanische oder europäische Filme. Eine Branche ist in Deutschland kaum vertreten: die afrikanische. Kaum jemand hier kennt Filme aus Nigeria, Kenia oder Südafrika. Dass sie trotzdem ihren Weg zu Netflix und Co finden, dafür sorgt der Montabaurer Philipp Hoffmann – Mit seiner Firma Rushlake Media vertreibt er afrikanische Filme, hauptsächlich im englischsprachigen Raum.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungKultur

Top-News aus der Region