Streaming über Montabaur Warum nicht auch mal Filme vom afrikanischen Kontinent? Lena Bongard 14.01.2026, 09:00 Uhr

Kaum jemand kennt Filme aus Nigeria, Kenia oder Südafrika. Dass sie trotzdem ihren Weg zu Netflix und Co finden, dafür sorgt der Montabaurer Philipp Hoffmann – Mit seiner Firma Rushlake Media möchte er auch in Deutschland Interesse wecken.

Über deutsche Kinoleinwände laufen hauptsächlich amerikanische oder europäische Filme. Eine Branche ist in Deutschland kaum vertreten: die afrikanische. Kaum jemand hier kennt Filme aus Nigeria, Kenia oder Südafrika. Dass sie trotzdem ihren Weg zu Netflix und Co finden, dafür sorgt der Montabaurer Philipp Hoffmann – Mit seiner Firma Rushlake Media vertreibt er afrikanische Filme, hauptsächlich im englischsprachigen Raum.







