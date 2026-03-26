Der Abijahrgang des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz in Montabaur beweist in jedem Jahr seine besondere musikalische Qualität in einem Stufenkonzert. In diesem Jahr gab es die „Wilde 13“ sogar in doppelter Ausführung. Warum kam es dazu?
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Wenn man sich über aktuelle Entwicklungen in der Welt der Musik informieren will, ist man im Landesmusikgymnasium (LMG) Rheinland-Pfalz in Montabaur meist an der richtigen Stelle – und kommt auch oft noch in den Genuss exzellenter musikalischer Darbietungen.