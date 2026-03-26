Musikgymnasium in Montabaur Warum muss „Wilde 13“ letztes Konzert zwei Mal geben? Markus Müller 26.03.2026, 14:15 Uhr

i Finja und Magda, die seit Jahren in unterschiedlichen Besetzungen bei "Jugend musiziert" auftreten, präsentierten beim Stufenkonzert "Der wilden 13" des Musikgymnasiums Montbaur den 1. Satz des Flötenduos in g-Moll von Friedrich Kuhlau. Martin Balser

Der Abijahrgang des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz in Montabaur beweist in jedem Jahr seine besondere musikalische Qualität in einem Stufenkonzert. In diesem Jahr gab es die „Wilde 13“ sogar in doppelter Ausführung. Warum kam es dazu?

Wenn man sich über aktuelle Entwicklungen in der Welt der Musik informieren will, ist man im Landesmusikgymnasium (LMG) Rheinland-Pfalz in Montabaur meist an der richtigen Stelle – und kommt auch oft noch in den Genuss exzellenter musikalischer Darbietungen.







Artikel teilen

Artikel teilen