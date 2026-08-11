Stadt mit 15.000 Einwohnern Warum Montabaur eine ehrenamtliche Bürgermeisterin hat Thorsten Ferdinand 11.08.2026, 12:48 Uhr

i In den Rathäusern der rheinland-pfälzischen Kommunen wird weniger verdient als viele Menschen meinen. Stadt- und Ortsbürgermeister erhalten lediglich eine Aufwandsentschädigung für ihr Ehrenamt. Thorsten Ferdinand

Bürgermeister einer Kleinstadt ist ein Vollzeitjob, in Rheinland-Pfalz aber meist nicht gut bezahlt. Im Land gibt es acht Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern, die ehrenamtlich geführt werden – darunter auch die Westerwälder Kreisstadt Montabaur.

Rund 15.000 Einwohner und eine ehrenamtliche Bürgermeisterin: Die Situation in der Westerwälder Kreisstadt Montabaur ist bemerkenswert, aber in Rheinland-Pfalz keine absolute Ausnahme, wie der Gemeinde- und Städtebund auf Anfrage unserer Zeitung berichtet.







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