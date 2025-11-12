Warum man sich stundenlange Proben antut

Die Sänger des Konzertchores Wirges und Vox Humana Westerburg geben Einblicke in ihre Motivation. Die Musiker sind sich einig: Die erfolgreiche Aufführung großer Werke ist die ersehnte „Ernte“ ihrer intensiven, stundenlangen Probenarbeit.
Westerburg/Wirges. Unsere Zeitung wollte bei einem Besuch einer gemeinsamen Chorprobe des Konzertchores Wirges und Vox Humana Westerburg wissen, warum man sich das „antut“, sich stundenlang intensiver Probenarbeit zu unterziehen, die am Ende in einem oder zwei Konzerten mündet.