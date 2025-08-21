Menschen, die sich über die Deutsche Post, DHL und die Zustellung von Briefen und Paketen ärgern, sind nichts Ungewöhnliches. Doch wie ist es um die Versorgung bestellt, und wie will das Unternehmen den Service verbessern?

Die Post steht immer wieder in der Kritik. Keine tägliche Lieferung mehr, plötzlich abgebrochene Paketzustellungen, unzureichende Informationen: Die Liste ist lang, und auch die Landtagsabgeordnete Jenny Groß (CDU) hatte kürzlich nach eigenen Angaben einen ganzen Stapel an Beschwerden im Gepäck für ein Treffen mit Peter Mayer, dem regionalen Politikbeauftragten der DHL.

Die Politikerin wollte aus erster Hand wissen, wie es um die Zukunft der Postversorgung im ländlichen Raum steht. „Es war ein gutes und offenes Gespräch“, zieht Groß gegenüber unserer Zeitung Bilanz des ausführlichen Austausches, bei dem neue gesetzliche Regelungen und innovative Servicemodelle zentrale Themen waren. In einer Pressemitteilung werden die wesentlichen Aspekte zusammengefasst.

Welche Veränderungen bringt das neue Postgesetz, das seit 1. Januar dieses Jahres gilt?

Das neue Postgesetz räumt den Zustellern künftig mehr Flexibilität ein. Es enthält die Mindestvorgabe, dass 95 Prozent der Standardbriefe am dritten und 99 Prozent am vierten – auf den Einlieferungstag folgenden – Werktag zugestellt werden müssen. „Damit dürfen Standardbriefe seitdem länger als bisher unterwegs sein“, lautet die Aussage. Sendungsmengen können so zwar gebündelt werden, aber in manchen Dörfern wird nicht mehr jeden Tag Post zugestellt. „Das spart Wege und reduziert unnötige Fahrten, kann aber für die Bürgerinnen und Bürger auch längere Wartezeiten bedeuten“, erklärte Mayer.

Genau dies sei es aber, was ihr als Landtagsabgeordnete oft als eine Beschwerde von den Bürgern genannt wird. „Ich hoffe und appelliere, dass die Deutsche Post die Veränderungen, die sich auf die Haushalte auswirkt, auch breit und deutlich kommunizieren. Dies ist bisher nicht der Fall“, stellte Groß fest. An einer Information werde laut Mayer jedoch gearbeitet.

Wie sehen neue Serviceangebote aus?

Hier kommt die Poststation ins Spiel. Dabei handelt es sich um einen Multifunktionsautomaten, an dem Pakete abgeholt und verschickt, Briefmarken gekauft, Briefe eingeworfen und bei Problemen per Knopfdruck ein Mitarbeiter kontaktiert werden können. Sie werden künftig neben den bestehenden Packstationen an manchen Orten eingeführt. In diesem Zusammenhang fiel auch das Stichwort „Landesbauordnung“, die bald im Landtag zur Abstimmung steht. „Darin soll angepasst werden, dass die Genehmigung für Paketautomaten und Packstationen vereinfacht werde“, heißt es in der Pressemitteilung.

i Peter Mayer, regionaler Politikbeauftragter der DHL, sprach mit der CDU-Landtagsabgeordneten Jenny Groß über die Situation der Postversorgung im Westerwald. Robin Scheid

Wie sehen neue Geschäftsmodelle aus?

Die Paketmenge steige aktuell jährlich um rund vier bis sechs Prozent. Das sei ein Trend, der innovative Lösungen notwendig mache. Dazu gehört das neue Modell „DeinFach“, eine anbieteroffene Packstation, die auch von anderen Logistikdienstleistern genutzt werden könne. Über ein „Click & Collect-Modul“ können zudem stationäre Händler außerhalb ihrer Öffnungszeiten Waren über „DeinFach“ bereitstellen – ein Konzept, das als „E-Commerce light“ vor allem für Städte mit mehr als 30.000 Einwohnern geplant sei. In Rheinland-Pfalz stehen bislang erst drei „DeinFach“-Automaten. „Ein spannendes Modell der Deutschen Post, was auch an exponierten Stellen wie Outlets oder ICE-Haltestellen gewiss ein Gewinn wäre“, gibt sich Jenny Groß sicher.

Was wird für die Sicherheit von Zusteller und Kunden getan?

Bei dem Treffen sprachen Groß und Mayer auch über das Maximalgewicht für Pakete. Dies soll von derzeit 30 auf 20 Kilogramm reduziert werden. Bisher laufen dazu noch die Gespräche. Bei besonders schweren Sendungen ist zusätzlich eine Banderole vorgesehen, um den Inhalt zu kennzeichnen und eine sichere Handhabung zu gewährleisten. Diese erhält der Kunde in der Postfiliale.

Zum Abschluss des Gesprächs betonte Jenny Groß, dass die Postversorgung im ländlichen Raum nicht nur eine logistische, sondern auch eine gesellschaftliche Aufgabe sei. Deshalb kam die Abgeordnete, wie sie unserer Zeitung berichtet, auch auf die Poststellen im Land zu sprechen. Diese stellten in kleinen Orten oftmals den einzigen Anlaufpunkt dar.

Welche Erfahrungen machen Sie mit der Zustellung?

Mancherorts funktioniert die Postzustellung﻿ einwandfrei, an anderer Stelle hakt es. Wie sieht es bei Ihnen aus? Muss jeden Tag etwas im Briefkasten sein? Worauf haben Sie schon mal warten müssen, obwohl es wirklich dringend war? Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen und Meinungen mit per E-Mail an montabaur@rhein-zeitung.net