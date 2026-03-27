Neue Impulse an neuem Ort 
Warum Karina Dudeck an Grundschule Meudt gewechselt ist
Karina Dudeck war neun Jahre lang Schulleiterin der Regenbogenschule Westerburg. Jetzt leitet sie die Grundschule in Meudt.
Karina Dudeck war neun Jahre lang Schulleiterin der Regenbogenschule Westerburg. Jetzt leitet sie die Grundschule in Meudt.
Ulrike Preis

Nach neun Jahren an der Regenbogenschule freut sich Pädagogin auf neue Herausforderungen an der kleineren Bildungseinrichtung. Auf ihre Zeit in Westerburg blickt sie mit Dankbarkeit zurück.  

Lesezeit 2 Minuten
Die neue Schulleiterin der Grundschule Meudt, die zuvor die Regenbogenschule Westerburg geleitet hat, möchte „weiterhin den Kindern einen Ort bereiten, an dem sie gerne lernen und zu ,kleinen’ individuellen Persönlichkeiten heranwachsen können. Dies gemeinsam mit dem Kollegium, den Eltern und dem Schulträger bestmöglich für alle Kinder zu ermöglichen, war immer mein Antrieb und wird es auch weiterhin sein“.

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