Nach neun Jahren an der Regenbogenschule freut sich Pädagogin auf neue Herausforderungen an der kleineren Bildungseinrichtung. Auf ihre Zeit in Westerburg blickt sie mit Dankbarkeit zurück.
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Die neue Schulleiterin der Grundschule Meudt, die zuvor die Regenbogenschule Westerburg geleitet hat, möchte „weiterhin den Kindern einen Ort bereiten, an dem sie gerne lernen und zu ,kleinen’ individuellen Persönlichkeiten heranwachsen können. Dies gemeinsam mit dem Kollegium, den Eltern und dem Schulträger bestmöglich für alle Kinder zu ermöglichen, war immer mein Antrieb und wird es auch weiterhin sein“.