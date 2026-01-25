Verein aus Montabaur erklärt
Warum in immer mehr Schulen sportlich geboxt wird
Jan Meurer ist Vorsitzender des Vereins "Boxen macht Schule".
Thorsten Ferdinand

Aggressionen und Gewalt werden an immer mehr Schulen zu einem Problem. Dem wirkt der Verein „Boxen macht Schule“ aus Montabaur entgegen. Der Erfolg des Präventionsangebots wird nun auch wissenschaftlich untersucht. 

Der Verein „Boxen macht Schule“ aus Montabaur lässt den Erfolg seines Präventionsangebots für Schulen nun auch wissenschaftlich untersuchen. Aktuell wird eine Evaluation vorbereitet, die über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren die Wirksamkeit des Boxtrainings an teilnehmenden Schulen messen soll.

