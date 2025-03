Warum Gackenbachs Dorffrühstück so wichtig ist

Zwei runde Geburtstage konnten jüngst in Gackenbach gefeiert werden. In dem Buchfinkendorf gibt es seit 20 Jahren das Dorffrühstück, das am Dienstagvormittag im Dorfgemeinschaftshaus zum 200. Mal stattfand. Grund genug für den Ortschef Ulrich Weidenfeller, an diesem Tag vor gut 30 Besuchern einmal einen Blick zurück auf den Ursprung eines Projektes zu werfen, und dabei auch zwei Damen zu danken, die dieses Event von der ersten Stunde an über 20 Jahre und 200 Vormittage beim gemeinsamen Frühstück organisiert und durchgeführt haben.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur, Ulrich Richter-Hopprich, der an diesem Morgen auch zugegen war, nannte dieses monatlich stattfindende Frühstück eine denkbar gute Möglichkeit, um Menschen zu treffen, die um uns herum wohnen. Besonders lobenswert sei dabei die Kontinuität über 20 Jahre und die Tatsache, dass dieses Angebot bei den Bürgerinnen und Bürgern bestens ankomme, so der VG-Chef.

i Einen entscheidenden Anteil an dem Dorffrühstück haben Marianne Weidenfeller (links) und Adelheid Odelga, die seit 2005 für die Organisation, den Einkauf sowie die Vor- und Nachbereitung und für die Durchführung des Dorffrühstücks in Gackenbach verantwortlich zeichnen. Ortsbürgermeister Ulrich Weidenfeller dankte den beiden mit einem Blumengruß. Hans-Peter Metternich

„Im Jahr 2000 wurden die Gemeinden des Buchfinkenlandes (Gackenbach, Horbach und Hübingen) als erste Schwerpunktregion des Landes Rheinland-Pfalz anerkannt. Im Rahmen der damals stattgefunden Dorfmoderationen wurden die Dorferneuerungskonzepte aufgestellt beziehungsweise fortgeschrieben. In den drei Dörfern entstanden Arbeitskreise, die sich um Projekte in den jeweiligen Gemeinden kümmerten. Ein Arbeitskreis, der seit dieser Zeit und bis heute in Gackenbach aktiv ist, ist der Arbeitskreis Gemeindeleben. Im Januar 2005 lud dieser Arbeitskreis im damaligen Pfarrheim zum ersten Gackenbacher Dorffrühstück ein“, machte Ulrich Weidenfeller bei der Begrüßung der Gäste auf die Anfänge dieses beliebten Treffens der Dorfbevölkerung aufmerksam.

„Das ist jetzt 20 Jahre her – mehr noch – heute feiern wir so zu sagen das 200. Frühstück in der langen Tradition dieser lieb gewordenen kommunikativen Zusammenkunft beim Frühstück und guten Gesprächen“, so der Ortschef, der sich weiter erinnert: „Gab es beim ersten Dorffrühstück zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer (sechs Erwachsene und vier Kinder) so ist die Teilnehmerzahl der regelmäßigen Dorffrühstückler inzwischen auf über 30 gestiegen. Erstmals 2009 wurde aus dem August-Dorffrühstück dann das ‚Gackenbacher Kirmesfrühstück‘, denn die Gackenbacher Kirmes findet jährlich Ende August statt. Dieser etwas andere Kirmesfrühschoppen findet seit dieser Zeit jährlich mit 100 bis 150 Teilnehmern statt.“

i Ein Foto von 2007 zeigt einige Damen beim Spielnachmittag, den Adelheid Odelga und Marianne Weidenfeller ins Leben gerufen haben. Hans-Peter Metternich. Hans-Ulrich Weidenfeller

Ulrich Weidenfeller nutzte an dem Vormittag die Gelegenheit, zwei Damen besonders ins Rampenlicht zu stellen. „Einen entscheidenden Anteil an diesem Erfolgsprojekt haben Marianne Weidenfeller und Adelheid Odelga, die von Anfang an, also seit 2005, für die Organisation, den Einkauf sowie die Vor- und Nachbereitung und für die Durchführung des Dorffrühstücks verantwortlich zeichnen. Auch während der schwierigen Corona-Jahre haben die beiden den Kontakt zu den Dorffrühstücklern mit Oster- und Nikolausgrüßen nicht abreißen lassen, sodass es nach Corona mit voller Mannschaft gleich wieder losging. Auch das Kirmesfrühstück wird von Marianne und Adelheid, unterstützt von weiteren Helferinnen und Helfern, organisiert. Die beiden haben nicht nur 200 Dorffrühstücke und 15 Kirmesfrühstücke organisiert und durchgeführt, sie haben in dieser Zeit über 1.000 Stunden ihrer Zeit geopfert und einen wertvollen Ehrenamtsbeitrag für die Gackenbacher Dorfgemeinschaft erbracht.“

„Im Grunde genommen haben Adelheid Odelga und meine Frau Marianne in Gackenbach vier Projekte angestoßen und durchgeführt: Das nunmehr 20 Jahre währende Dorffrühstück, von 2007 bis 2012 einen Spielnachmittag/Kaffeeklatsch, von 2007 bis 2019 einen Computerkurs für Seniorinnen und Senioren, und sie haben einen Jugendraum initiiert. Ein Blumengruß und ein kleines Geschenk können dieses bemerkenswerte ehrenamtliche Engagement nur symbolisch würdigen“, sagte Ulrich Weidenfeller abschließend und fügte augenzwinkernd hinzu: „Meine Dankesrede verpflichtet natürlich. Wir alle hoffen, dass ihr das noch lange so weiterführt.“