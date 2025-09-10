Spannende Geschichte und Geschichten aus der Kroppacher Schweiz liefert ein neues Buch des Autors und Heimatdichters Uli Schneider, das jetzt vorgestellt wurde.

„Es gibt gute Gründe, Bücher über die Heimat zu schreiben“, bekundete Uli Schneider aus Brunken bei der Vorstellung seines neuen bemerkenswerten und imposanten Buches „Die Kroppacher Schweiz – ein Juwel im Westerwald“ im Heimatmuseum Niedermörsbach. Das Museum selbst ist ein Kleinod mit unzähligen Exponaten. In dem neuen, 250 Seiten umfassenden und mit vielen Fotos versehenen heimatkundlichen Nachschlagewerk werden alle zwölf zur Kroppacher Schweiz gehörenden Gemeinden vorgestellt, deren Wappen schmücken, in Schieferstruktur eingelassen, die Titelseite des nächsten Schneider-Werks, das neben Historie viele Neuigkeiten aus vergangenen Jahrzehnten enthält.

Der weit in der Region bekannte Autor und Heimatdichter spricht bei der Buchvorstellung von seinem bisher „größten herausgegebenen Werk“. Es habe ihn und auch die engagierten Mitstreiter vor manche Herausforderungen gestellt. „Von der Idee bis zum fertigen Buch sind lediglich vier Monate ins Land gegangen. Das ist neuer Rekord“, so Schneider schmunzelnd. „Das erste Exemplar dann in Händen haltend, ist man schon stolz, aber zugleich ein Stück erleichtert, dass alles geklappt hat. Die umfangreichen Recherchen haben viel Spaß gemacht, gleichzeitig konnten die Kenntnisse über die Heimat weiter vertieft werden.“

i Bei der Buchvorstellung von Uli Schneider (4.von links.) waren auch sechs Ortsgemeinden aus der Kroppacher Schweiz vertreten. Rolf-Dieter Rötzel

Mit gleichem Atemzug übermittelt der Autor seinem Fotografen Winfried Wagner für die mannigfaltigen Ideen zu den Seitengestaltungen, Heimatforscher Dieter Trautmann für dessen Informationen zu alten Flurbezeichnungen, Naturschutz und Heimatkunde, den Ortsgemeinden für die engagierten Unterstützungen, Monika Alhäuser für deren Beiträge sowie dem Heimatmuseum Niedermörsbach, für das Senior Fritz Wirdeier seinen in Urlaub befindlichen Sohn Frank vertrat, einen aufrichtigen Dank.

Ihm sei besonders wichtig, so Schneider, dass Traditionen und kulturelle Bräuche der Heimat, längst vergessene Geschichten, Anekdoten und Erinnerungen dokumentiert werden. „Ansonsten geraten sie schnell in Vergessenheit, heimatliche Identitäten gehen verloren und können dann leider nicht mehr weitererzählt werden. Es ist aber überaus wichtig, kulturelle und lokale Begebenheiten aus den Dörfern festzuhalten und nachfolgenden Generationen mit auf den Weg zu geben.“

„Weil unsere Heimat eine grandiose Naturlandschaft mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten, spektakulären Aussichtspunkten, anspruchsvollen Wander- und Fahrradwegen und wunderschönen Dörfern ist. Deshalb war und ist es auch weiterhin mein Ziel, die Schönheit und historischen Ereignisse dieser Landschaft in einer Wissensvermittlung einem breiten Publikum zu präsentieren.“

Uli Schneider auf die Frage, warum er ein Buch über die Kroppacher Schweiz geschrieben hat.

Öfters sei er gefragt worden: Warum ein Buch über die Kroppacher Schweiz? „Für mich war die Antwort stets einfach und simpel“, so Schneider. „Weil unsere Heimat eine grandiose Naturlandschaft mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten, spektakulären Aussichtspunkten, anspruchsvollen Wander- und Fahrradwegen und wunderschönen Dörfern ist. Deshalb war und ist es auch weiterhin mein Ziel, die Schönheit und historischen Ereignisse dieser Landschaft in einer Wissensvermittlung einem breiten Publikum zu präsentieren.“

Die eindrucksvolle und unterhaltsame Buchvorstellung beendete Uli Schneider mit einer humorvollen Abhandlung über zwei Adlige aus der Kroppacher Schweiz: Ernst von Wingert und Artur von Heimborn. Die beiden echten Wäller, keine Kinder von Traurigkeit, hatten in den 1930er-Jahren eine Stellung als Zimmerer und Einschaler in Köln angenommen und mussten einen Auftrag bei einer adligen Dame abarbeiten. „Es ist eine wahre Geschichte, die sich so oder so ähnlich abgespielt hat“, merkte ein augenzwinkernder Uli Schneider an. Kulinarisch verwöhnte Monika Alhäuser die illustre Zuhörerschaft mit Zwetschgenkuchen und einem siebenschichtigen Kartoffelkuchen.

i In seinem neuen 250-seitigen Heimatbuch stellt Uli Schneider aus Brunken die Kroppacher Schweiz mit seinen zwölf Ortsgemeinden detailliert vor. Dabei treffen Historisches und Neues aufeinander. Rolf-Dieter Rötzel

Dem Buch liegt folgende themenbezogene Strukturierung zugrunde: Beschreibung der Kroppacher Schweiz und Deutung ihres Namens; Wissenswertes, Sehenswürdigkeiten und Wandererlebnisse; Vorstellung aller zwölf Ortsgemeinden sowie der Wanderrouten; Geschichten über die dort lebenden Menschen; geschichtlicher Rückblick bis ins Mittelalter; Zusammenfassung früherer Wetterkapriolen. Abgerundet werden die Themen mit alten und neuen Gedichten und tollen Erzählungen über die Nister.

Das Buch ist bei Uli Schneider erhältlich per E-Mail an uli.schneider26@web.de oder telefonisch. 0152/06405393.