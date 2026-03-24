Abtei Marienstatt Warum dieses Konzert die Osterfreude einläutet Julia Hilgeroth-Buchner 24.03.2026, 16:00 Uhr

i Das Vokalensemble „Opella Nova“ schenkt den Besuchern in der Abtei Marienstatt ein Konzert, an das sie sich noch lange erinnern werden. Röder-Moldenhauer

Draußen erwacht der Westerwälder Frühling, drinnen – in der Abtei Marienstatt – entführt das Quintett „Opella Nova“ die Besucher auf eine berührende Klangreise. Ein Konzert, das die Leidensgeschichte Jesu und die Vorfreude auf Ostern vereinte.

Es ist einer dieser umwerfend schönen Frühlings-Sonntage im Westerwald, und deshalb ist die idyllische Landschaft rund um die ehrwürdige Abtei wieder einmal Ziel unzähliger Frischluft-Hungriger. Die barocken Gärten sind bevölkert von Spaziergängern, im Biergarten des Brauhauses geht es zu wie in einem Taubenschlag, und auch in der Buchhandlung tummeln sich viele Kunden auf der Suche nach spirituellen Inspirationen.







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