Ende 2025 sah es so aus, als wäre der jahrzehntelange Streit um den Nauberg final beigelegt. Nun hat die Basalt AG einen erneuten Vorstoß für ihren geplanten Basaltabbau in dem mittlerweile unter Naturschutz stehenden Gebiet unternommen.
Lesezeit 2 Minuten
In einer juristischen sowie einer naturschutzfachlichen Stellungnahme hat die Naturschutzinitiative (NI) dem Landesamt für Geologie und Bergbau in Mainz jetzt mitgeteilt, warum sie einen Antrag der Basalt AG auf Befreiung von den Verbotsvorschriften in der Rechtsverordnung über das Naturschutzgebiet „Nauberg“ und somit den erneuten Vorstoß des Unternehmens für einen künftigen Basaltabbau ablehnt.