Erhöhungen in der VG Montabaur Warum die Friedhofsgebühren so stark gestiegen sind Thorsten Ferdinand 12.05.2026, 18:00 Uhr

i Blick auf den Friedhof im Montabaurer Stadtteil Horressen: Die Gebühren sind zuletzt in der gesamten Verbandsgemeinde gestiegen, teilweise massiv. Thorsten Ferdinand

1300 Euro für das Ausheben eines Grabs, 1785 Euro für die Mitnahme der überschüssigen Erde, 4300 Euro für die Nutzung der Grabstätte – die neuen Preise für eine Beerdigung in Montabaur haben eine betroffene Familie schockiert.

Nachdem in den vergangenen Monaten die Friedhofsgebühren in allen Orten der Verbandsgemeinde Montabaur erhöht wurden, gibt es Kritik an der finanziellen Belastung der Bürger. Eine Familie aus Montabaur meldete sich jetzt bei unserer Zeitung, weil sie einen Gebührenbescheid über 5600 Euro für eine Wahlgrabstätte erhalten hat.







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