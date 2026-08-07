Natur im Westerwald
Warum derzeit viele tote Maulwürfe zu sehen sind
Es gibt kein Massensterben von Maulwürfen in diesen Sommer, aber es kommen mehrere kritische Faktoren zusammen: das natürliche W
Es gibt kein Massensterben von Maulwürfen in diesen Sommer, aber es kommen mehrere kritische Faktoren zusammen: das natürliche Wanderverhalten der Tiere, die Nahrungssuche in ausgetrockneten Böden und das dadurch erhöhte Risiko, Fressfeinden zum Opfer zu fallen oder entkräftet zu verenden.
Agami/T. Douma. picture alliance/dpa/blickwinkel

Viele Wanderer entdecken derzeit tote Maulwürfe im Westerwald. In sozialen Medien wird darüber diskutiert, ob die anhaltende Hitze und Trockenheit dafür verantwortlich sind. Diplom-Biologe Philipp Schiefenhövel erklärt das Phänomen.

Lesezeit 2 Minuten
Immer wieder berichten Spaziergänger und Wanderer in sozialen Medien, dass sie derzeit ungewöhnlich viele tote Maulwürfe auf Feld- und Waldwegen im Westerwald entdecken. Sie mutmaßen, dass es an der anhaltenden Hitze und Trockenheit liegt. Aber stimmt das?
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