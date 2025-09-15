Der Wald erfüllt eine Vielzahl von Funktionen: Er kühlt, speichert CO2, ist Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten, Erholungsraum für Menschen und ganz wichtig für die Bildung neuen Grundwassers und als Schutz vor Hochwasser.

Um nichts Geringeres als unsere Lebensgrundlage Wasser ging es beim ersten Hachenburger Waldforum, zu dem das Forum Wald und Gesellschaft eingeladen hatte. Das Interesse an der Veranstaltung war so groß, dass sie ausgebucht war. Die Teilnehmer kamen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und folgten so dem Ansinnen des Forums Wald und Gesellschaft, einer Einrichtung des Forstamtes und Teil des Waldbildungszentrums Hachenburg, verschiedene Menschen zu vernetzen und sich über die aktuellen Herausforderungen des Waldes in der Klimakrise aus verschiedenen Perspektiven auszutauschen.

„Bildung ist mehr als Wissensvermittlung. Bildung entsteht durch Bilder, Menschen, Diskurs und Ermutigung.“

Monika Runkel, Leiterin Waldbildungszentrum/Forstamt Hachenburg

Denn nur gemeinsam, so betonte Gastgeberin Monika Runkel, Leiterin des Waldbildungszentrums/Forstamtes Hachenburg, könne es gelingen, unsere Wälder fit für die Zukunft zu machen, wozu es auch gehöre, den Wasserrückhalt im Westerwald zu sichern. Denn der Wald brauche für sein Fortbestehen Wasser, und gutes Trinkwasser in ausreichender Menge könne nur in Wäldern gebildet werden. So konnte Runkel Gäste aus der Politik, der (Forst-)Verwaltung, Privatwaldbesitzer und Vertreter von Kommunen, Naturschützer, Mitglieder von Bürgerinitiativen, Landwirte sowie Repräsentanten der (Wasser-)Wirtschaft zum Netzwerken begrüßen.

i Forstamtsleiterin Monika Runkel (links) und Landtagspräsident Hendrik Hering (rechts) zeichneten die Preisträger der Hachenburger Kaulquappe aus: (ab 2. von links) Johannes Seela (Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Nister), Christoph Kempf (engagierter Bürger), Stefan Backes (Amphibienschützer), Elsabe Giese (Ortsbürgermeisterin Gehlert), Andreas Schäfer (Förster) sowie Tiefbauunternehmer Edgar Reuscher. Röder-Moldenhauer

Wälder, so erklärte sie weiter, seien einerseits die Klimaanlagen und andererseits die Wasserwerke unserer Erde. Um diesen Zusammenhang im Bewusstsein der Menschen zu verankern, brauche es Bildung und Aufklärung. Deshalb seien Veranstaltungen wie das Waldforum wichtig. Nachhaltigkeit basiere auf einem leistungsfähigen Ökosystem Wald, betonte die vor Kurzem in Berlin als Försterin des Jahres ausgezeichnete Expertin. Wie gravierend der Zustand des Grundwassers jedoch derzeit sei, verdeutliche etwa der Umstand, dass Deutschland seit dem Jahr 2000 eine Wassermenge in der Größenordnung des Bodensees verloren habe.

„Ein Gramm Humus im Waldboden hält zehn Gramm Wasser zurück.“

Monika Runkel

Eine tausendjährige Waldübernutzung sowie der aktuelle Klimawandel und Folgen wie die Borkenkäferkalamität hätten dem Forst arg zugesetzt, weshalb die oberste Priorität darin bestehen müsse, Wald zu erhalten. Wasser, das im Wald gehalten werde, stelle keine Hochwassergefahr dar. Eine ökologische Waldbewirtschaftung sei das Fundament für Wirtschaftlichkeit, Schutz und die Erholungsstrukturen des Waldes. Dabei, so Runkel, sei der Pflege der Waldböden ein besonderer Stellenwert einzuräumen.

i Monika Runkel, Leiterin Waldbildungszentrum/Forstamt Hachenburg und Försterin des Jahres 2025, erläuterte in einem leidenschaftlichen Vortrag den lebenswichtigen Zusammenhang zwischen Wasser und Wald. Röder-Moldenhauer

Beispielhaft stellte sie in der Folge in kurzen Filmsequenzen und Fotos zahlreiche praktische Maßnahmen zum Wasserrückhalt vor – wie etwa Sickermulden oder Stauungen. Nach dem Verlust nahezu der gesamten Fichtenbestände im Westerwald durch den Borkenkäfer gehe es nun darum, Monokulturen zu vermeiden und stattdessen laubbaum- und strukturreiche Dauerwälder anzulegen. Die vier Bildungsreviere im Gebiet des Forstamtes Hachenburg hätten gezeigt, dass eine Naturverjüngung der beste Weg dafür sei. Nur dort, wo diese nicht funktioniere, könne und müsse der Mensch ergänzende Nachpflanzungen vornehmen. Die Selbstheilungskräfte der Natur seien ein Wunder. So zahle es sich auch aus, Totholz, das eigentlich Lebendholz heißen müsse, weil es Lebensraum ganz vieler Arten sei, stehen oder liegen zu lassen.

„Die Brombeere ist das erste Pflaster, das die Natur über verletzte Flächen legt.“

Monika Runkel

Nicht nur der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering, sondern auch die übrigen Zuhörer von Runkels Vortrag lobten ihre Art, Menschen für ihr Anliegen zu begeistern. Der Wald, so der SPD-Politiker, sei nicht nur unverzichtbar für die Produktion des Lebensmittels Wasser, sondern er diene auch zur Hochwasservorsorge. Die beim Forum erörterten Fragen seien daher existenziell. Die Art und Weise, wie beim Thema Wald – auch durch Veranstaltungen wie diese – respektvoll und demokratisch diskutiert werde, sei beispielgebend für andere Teile der Gesellschaft. Diese Form der Partizipation, die zu Kompromissen führe, sei gelebte Demokratie, die Ansätze aus Hachenburg fänden deutschlandweit Beachtung. Deshalb sei die Auszeichnung Runkels als Försterin des Jahres für ihn keine Überraschung gewesen, so Hering.

i Eine begleitende Ausstellung lieferte während des Waldforums in Hachenburg zusätzliche Informationen und regte zum Austausch an. Röder-Moldenhauer

Hachenburger Kaulquappe belohnt besonderes Engagement

Im Rahmen des Waldforums wurde erstmals der Preis „Hachenburger Kaulquappe“ verliehen. Damit wurden sechs Personen beziehungsweise Institutionen für ihr herausragendes Engagement zum Thema Wasserrückhalt im Wald ausgezeichnet. Geehrt wurden die Ortsgemeinde Nister (vertreten durch den Ersten Beigeordneten Johannes Seela) für ein Pionierprojekt zur Renaturierung für besseren Wasserrückhalt, die Ortsgemeinde Gehlert (vertreten durch Ortsbürgermeisterin Elsabe Giese) für eine Moorrenaturierung zur Hochwasservorsorge, Familie Kempf aus Müschenbach (vertreten durch Christoph Kempf) für bürgerschaftliches Engagement bei der Renaturierung des Müschenbachs, Stefan Backes, ehrenamtlicher Naturschützer mit langjährigem Einsatz für Amphibien, Edgar Reuscher, Tiefbauunternehmer und wichtiger Impulsgeber für den Wegebau und Wasserrückhalt im Wald, sowie Andreas Schäfer, Förster und Bildungsrevierleiter, Träger der Nabu-Waldmedaille 2024, für sein großes Engagement für Wasserrückhalt. nh