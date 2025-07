Der Limburger Dom als Baustelle – daran werden sich die Einwohner und Touristen in der Domstadt in den kommenden Jahren gewöhnen müssen. Eine umfassende Dach- und Fassadensanierung steht bevor. Nun haben die Arbeiten für eine erste Musterachse begonnen.

Seit Mitte Juli hatten Gerüstbauer im östlichen Außenbereich des Doms, unweit des Zugangs zum Limburger Schloss, ein Gerüst an der Außenfassade errichtet. Auf Höhe des Chores, zwischen Seiteneingang und Sakristeieingang, soll in den kommenden Wochen an der Fassade eine erste Achse bearbeitet werden, die als Muster für die weitere Außensanierung des Georgsdoms hoch oben über der Lahn dienen soll. Die Restauratoren und Planer versprechen sich hiervon, weitere wichtige Erkenntnisse zum Zustand und den verwendeten Materialien der Gotteshaus-Fassade zu erlangen. „Die Musterachse dient als Basis für die im Anschluss folgende bauabschnittsweise denkmalgerechte Sanierung. Es ist vorgesehen, dass das Gerüst bis Anfang des kommenden Jahres stehen soll“, heißt es in einer Mitteilung des Bistums Limburg auf seiner Website.

Blick auf die beiden Haupttürme ist seit Februar 2024 eingeschränkt

Der Start der eigentlichen Domsanierung, für die rund 13 Millionen Euro veranschlagt sind, ist für Anfang 2026 geplant und soll rund fünf Jahre andauern. Fest steht mittlerweile: Zunächst wird die Westseite des Doms, zu der das Hauptportal samt seiner zwei Türme als beliebtes Fotomotiv zählt, restauriert und instandgesetzt. Nach der Fertigstellung der denkmalgerechten Arbeiten an Dach und Fassade auf der Westseite sollen die weiteren Bauabschnitte Schritt für Schritt folgen. Somit könnte die freie Sicht auf die beiden Haupttürme der insgesamt siebentürmigen Kathedralkirche bereits deutlich früher als 2031 wieder möglich sein.

Bereits seit Februar 2024 ist der Blick auf die beiden Haupttürme nämlich eingeschränkt. Nachdem Teile der Fassade herabgestürzt waren, wurden zunächst grüne Sicherungsnetze angebracht. Nach einer mehrtägigen Drohnenbefliegung im August vergangenen Jahres, bei der eine Spezialfirma den Dom fotografiert und vermessen hatte und auf diese Weise eine hochauflösende 3D-Schadenskartierung erstellt hatte, wurden die beiden Türme des Hauptportals im oberen Bereich mit cremefarbenen, deutlich blickdichteren Netzen abgehangen. Durch Wind und Wetter wurden diese allerdings zwischenzeitlich beschädigt und mussten von Industriekletterern bereits im Januar wieder repariert werden.

Vorschlag des Ortsbeirats für eine bedruckte Plane wurde abgelehnt

Ginge es nach dem Ortsbeirat Limburg Innenstadt würden die beiden Türme des Hauptportals ohnehin nicht mit einfarbigen Netzen verhüllt. „Der Limburger Dom ist das Wahrzeichen der Stadt, ist aber in seiner aktuellen ,Verkleidung’ nicht besonders ansehnlich. Deswegen halten wir es für sinnvoll, zumindest bis zum Abschluss der Renovierungsarbeiten, eine mit dem entsprechenden Abschnitt des Doms bedruckte Plane anbringen zu lassen“, erklärte Angelika Seip in einem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Ortsbeirat. Letztlich einstimmig beschloss das Gremium in seiner Juni-Sitzung, den Limburger Magistrat damit zu beauftragen, sich mit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH), der für die Instandhaltung und Sanierung des Limburger Domes verantwortlich ist, in Verbindung zu setzen, um eine bedruckte Plane anbringen zu lassen.

Doch der Vorschlag des Ortsbeirates Limburg Innenstadt wurde nach einer entsprechenden Prüfung abgelehnt. „Die Prüfung des Vorschlags ergab, dass das bislang genutzte Netzmaterial für die Sanierungsaufgabe in mehrfacher Hinsicht als die fachtechnisch bestmögliche Ausführung zu sehen ist. So können in allen Fassadenbereichen ungestörte Farbabgleiche im Rahmen der restauratorischen Arbeiten sichergestellt werden“, heißt es in einer Meldung auf der Bistums-Homepage.