Das historische Stadtzentrum von Montabaur ist schön anzuschauen. Doch viele Ladenlokale in den alten Gebäuden stehen leer. Seit April zählt auch das ehemalige „Kroli am Markt“ wieder dazu. Wir haben nachgefragt, was die Gründe dafür sind.
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Zwei Jahre lang wurden in der Montabaurer Fußgängerzone indische Speisen angeboten. Seit April ist das Restaurant Riyasat-E-Punjab am Großen Markt geschlossen. Auch wenn es auf einigen Internetseiten anders aussieht, ist eine Wiedereröffnung am selben Standort nicht geplant, wie der Inhaber im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.