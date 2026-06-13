Leerstand in Montabaur angehen
Warum der Inder am Großen Markt geschlossen hat
Leerstand im Stadtzentrum: Seit April ist auch das indische Speiselokal im ehemaligen "Kroli am Markt" geschlossen.
Leerstand im Stadtzentrum: Seit April ist auch das indische Speiselokal im ehemaligen "Kroli am Markt" geschlossen.
Thorsten Ferdinand

Das historische Stadtzentrum von Montabaur ist schön anzuschauen. Doch viele Ladenlokale in den alten Gebäuden stehen leer. Seit April zählt auch das ehemalige „Kroli am Markt“ wieder dazu. Wir haben nachgefragt, was die Gründe dafür sind.

Lesezeit 2 Minuten
Zwei Jahre lang wurden in der Montabaurer Fußgängerzone indische Speisen angeboten. Seit April ist das Restaurant Riyasat-E-Punjab am Großen Markt geschlossen. Auch wenn es auf einigen Internetseiten anders aussieht, ist eine Wiedereröffnung am selben Standort nicht geplant, wie der Inhaber im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

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