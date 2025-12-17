Amüsanter Vortrag
Warum Denis Scheck in Hachenburger Sauna Fitzek liest
Neben Passagen aus seiner "Bestsellerbibel" amüsierte Denis Scheck sein Publikum im Hachenburger Parkhotel mit Anekdoten aus seiner Kindheit und dem Literaturbetrieb.
Röder-Moldenhauer

Denis Scheck unterhält sein Publikum im Parkhotel mit Anekdoten aus seiner Kindheit und dem Literaturbetrieb. Mit dem Auftritt des scharfzüngigen Kritikers feiert das Ehepaar Pagel seinen Abschied von der Hähnelschen Buchhandlung.

Wenn einer ein Buch verfasst, das er selbst Bibel nennt, dann zeugt das schon von einem gewissen Selbstbewusstsein. Denis Scheck, Literaturkritiker mit Schockpotenzial für Autoren und Unterhaltungswert für Zuschauer seiner Fernsehsendung „Druckfrisch“, hat im Hachenburger Parkhotel sein neuestes eigenes Werk präsentiert: „Schecks Bestsellerbibel“.

