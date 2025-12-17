Warum Denis Scheck in Hachenburger Sauna Fitzek liest

Denis Scheck unterhält sein Publikum im Parkhotel mit Anekdoten aus seiner Kindheit und dem Literaturbetrieb. Mit dem Auftritt des scharfzüngigen Kritikers feiert das Ehepaar Pagel seinen Abschied von der Hähnelschen Buchhandlung.
Lesezeit 3 Minuten
Wenn einer ein Buch verfasst, das er selbst Bibel nennt, dann zeugt das schon von einem gewissen Selbstbewusstsein. Denis Scheck, Literaturkritiker mit Schockpotenzial für Autoren und Unterhaltungswert für Zuschauer seiner Fernsehsendung „Druckfrisch“, hat im Hachenburger Parkhotel sein neuestes eigenes Werk präsentiert: „Schecks Bestsellerbibel“.