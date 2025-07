Warum das Straßenfest in Rennerod abgesagt werden muss

Ende August sollte in Rennerod entlang der B54 wieder tüchtig gefeiert werden. Doch der Gewerbeverein und die Stadt sehen zu hohe Risiken und haben Sicherheitsbedenken. Das Konzept soll nun überdacht werden für die Veranstaltung 2027.

Das für das letzte Augustwochenende 30./31. August geplante Straßenfest in Rennerod muss abgesagt werden. Als Grund für die Entscheidung nennen Stadtbürgermeister Raimund Scharwat und der Vorsitzende des Gewerbevereins, Johannes Gerz, „unvorhersehbare organisatorische Schwierigkeiten und Sicherheitsbedenken“.

„Wir bedauern die Absage sehr, da sich viele Bürgerinnen und Bürger auf das Fest gefreut haben“, betonen Scharwat und Gerz. „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber sie war notwendig, um möglichen Risiken vorzubeugen und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.“ Die Stadt Rennerod und der Gewerbeverein bedanken sich bei allen Helferinnen und Helfern sowie den teilnehmenden Vereinen und Organisationen für ihr bereits erfolgtes Engagement in der Vorbereitung.

Auf unsere Nachfrage, welche Probleme es konkret gibt, erläutert Gerz: „Da sind zum einen die immer schwieriger werdenden Sicherheitskonzepte, die umzusetzen sind.“ Sicherheit sei wichtig, aber nun müssten alle Seitenstraßen mit schweren Steinen abgesperrt werden, auch Security sei nötig. Diese Manpower und der hohe Aufwand seien bald nicht mehr zu leisten. „Die Konzepte sind immer fordernder für uns“, so Gerz weiter, „das können wir als Gewerbeverein nicht.“

Zweiter Punkt sind zum anderen die neuen Gema-Anforderungen. Früher habe man die Menge an Gästen geschätzt, den Raum für die Bühne ausgemessen, jetzt müsste die Quadratmeterzahl von der Koblenzer Straße bis zur Aral-Tankstelle angegeben werden. „Das würde jetzt zugrundegelegt für die Berechnung der Gema-Gebühren – also die ganze B54 durch den Ort“, verdeutlicht Gerz.

i Der Vorsitzende des Gewerbevereins, Johannes Gerz, bedauert die Absage, die aus verschiedenen Gründen erfolgte. Angela Baumeier

Das beliebte Straßenfest sollte wie immer auf der gesperrten B 54 stattfinden. Die Vorbereitungen wurden in der Mitte abgebrochen, auch aus diesem Grund: Es sei immer schwieriger geworden, Ständler zu bekommen. Vielen sei während der Coronazeit die Lebensgrundlage entzogen worden, sie haben aufgegeben. Ein weiterer Teil hat altersbedingt aufgehört. „Und für die anderen wird es schwieriger. Die Kosten sind immer höher geworden“, führt Gerz aus.

„Wir hätten auch sagen können, wir ziehen es mit aller Gewalt durch“, fährt er fort. Aber, wenn man kein gutes Gefühl dabei habe, dann nicht. Denn es müsse ja auch noch Spaß machen, so etwas zu veranstalten. „Natürlich ist es schade für das Fest dieses Jahr, weil es immer gut angenommen wurde, dass man sich da treffen und eine gute Zeit miteinander verbringen kann“, bedauert Gerz.

„Ich gehe davon aus, dass wir in zwei Jahren das Fest wieder haben werden.“

Raimund Scharwat ist zuversichtlich

Hoffnung für 2027

Das geht ihm spürbar nahe, denn er fährt fort: „Es gab früher einen Spruch, man sagte: ,Lass die Kirche im Dorf.’ Langsam habe ich das Gefühl, dass das nicht mehr funktioniert. Es wird immer mehr und mehr gefordert. Was man damit zerstört an Gemeinsamkeit, da wird wohl kein Wert mehr drauf gelegt. Wir machen das immer noch mit viel ehrenamtlichem Engagement. Dann fühlst du dich irgendwie gestrandet.“

„Wir haben noch nicht aufgegeben, aber für dieses Jahr“, blickt Gerz in die Zukunft. Der Gewerbeverein habe ja den Vorteil, keinen Gewinn erzielen zu müssen, das Straßenfest sei sowieso ein Zuschussgeschäft. Und optimistisch ist Gerz auch, was den Weihnachtsmarkt betrifft, denn der lasse sich viel besser handhaben – von der Dimension, der Größe des Platzes. „Wir haben ja auf der B54 viele einmündende Seitenstraßen, die man blockieren müsste, das ist am Hubertus-Platz anders“, betont er.

i Stadtbürgermeister Raimund Scharwat ist zuversichtlich, dass es 2027 wieder ein Straßenfest geben wird. Röder-Moldenhauer

Das unterstreicht auch Scharwat und zeigt sich optimistisch, dass es 2027 wieder ein Straßenfest in Rennerod geben wird. Bis dahin müsse die Konzeption überarbeitet werden. Zu überdenken sei dabei auch, ob man für das Fest tatsächlich die gesamte B54 innerorts brauche oder nur ein Teilstück. Die gesamte Strecke abzusichern, sei einfach zu teuer, zu zeitaufwendig und zu personalintensiv.

Außerdem kündigt Scharwat an, dass es 2026 am letzten Septemberwochenende auch wieder eine Lichternacht in Rennerod geben wird.