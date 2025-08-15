Momentan ist Erntezeit, Traktoren und Mähdrescher sind überall unterwegs. Immer mal wieder sind neben Landwirten aber auch Kräfte der Feuerwehr im Einsatz, um brennende Maschinen zu löschen. Es ist nicht die einzige Gefahr für die Bauern.

Mähdrescher in Brand geraten. Solche Meldungen von Polizei und Feuerwehr waren in den vergangenen Tagen wiederholt für den Westerwald zu lesen. Woran liegt es, und wie können die Bauern sich selbst und ihr Gerät schützen? Wir haben bei Markus Mille, Geschäftsführer der Kreisbauernverbände Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis, nachgefragt.

Handelt es sich bei den brennenden Mähdreschern um Einzelfälle beziehungsweise Zufälle, oder gibt es tatsächlich bestimmte Konstellationen, die solche Feuer begünstigen?

Markus Mille: Der intensive Einsatz von Mähdreschern in kurzen Zeitfenstern der trockenen Sommerhitze birgt Brandrisiken, die sich in den beiden jüngsten Vorfällen manifestiert haben. Bei der Ernte kommen die hohen Motortemperaturen, Staub- und Ernterestansammlungen im Motorraum und gelegentlicher Funkenflug durch Steinschlag zusammen, die die Entstehung von Bränden begünstigen können.

Waldbrände hört man öfter: Ist Feuer grundsätzlich ein Problem in der landwirtschaftlichen Arbeit und auf den Feldern?

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen können Brände von Maschinen oder Feldern vorkommen. Allerdings sind – im Gegensatz zu Waldbränden – gerade in der Ernte regelmäßig Personen in der Nähe, die umgehend reagieren und ein Ausbreiten verhindern können. Auch darin dürfte der Grund liegen, dass Waldbrände mehr Aufmerksamkeit erhalten.

Wie bereiten sich die Landwirte auf solche Gefahren vor? Wie schützen sie sich, die Felder und ihr Equipment?

Die Landwirte können durch Sorgfalt bei der Vorbereitung und Durchführung der Ernte Schäden vorbeugen. Dazu zählt, dass Mähdrescher und andere selbstfahrende Erntemaschinen sowie Schlepper in der Ernte täglich gereinigt werden, um entzündliche Staubansammlungen zu minimieren, und der Motorraum auf defekte Schläuche und Leitungen kontrolliert wird. Natürlich gehört auch das Vorhalten eines Feuerlöschers dazu, gegebenenfalls ergänzt um ein vorsorglich gefülltes Wasserfass.

Moderne Mähdrescher verfügen zudem teilweise über automatische Brandmelder und Aerosol-Löschanlagen. Zu den anzuwendenden Vorsichtsmaßnahmen zählt auch, dass Rauchen bei Erntearbeiten auf dem Feld tabu sein sollte und dass beim Betanken verschütteter Brennstoff und Öl sofort abzuwischen ist.

Worauf sollten auch beispielsweise Spaziergänger achten, um Brände auf Feldern zu vermeiden?

Sollten Spaziergänger auf einem Feld oder an einer Erntemaschine Rauchentwicklung bemerken, sollte der Landwirt beziehungsweise die Feuerwehr sofort informiert werden.

„Traktoren und Erntemaschinen sind keine lästigen Verkehrshindernisse – sie sorgen dafür, dass täglich frische Lebensmittel in unseren Supermärkten landen.“

Das betont Markus Mille.

Feuer ist nur ein Aspekt: Welche Gefahren bestehen noch bei der Ernte?

In der Erntezeit sind vermehrt Traktoren, Mähdrescher und andere Landmaschinen auf den Straßen im Westerwald unterwegs. Der August bringt aufgrund der Erntezeit statistisch die meisten Unfälle mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen mit sich, aber auch in den folgenden Monaten ist wegen der Ernte von Mais und Kartoffeln sowie der Herbstaussaat mehr Vorsicht im Straßenverkehr und auf den Wirtschaftswegen geboten.

Unser Appell an alle Motorrad- und Autofahrer lautet daher: Nehmen Sie Rücksicht auf die „rollenden Arbeitsplätze“ unserer Landwirte. Denn Unfälle mit Traktoren sind zwar selten, haben aber oft dramatische Folgen. Der Grund liegt auf der Hand: Die großen, schweren Maschinen sind nicht nur deutlich langsamer als der übrige Verkehr, sondern im Falle einer Kollision aufgrund ihrer Masse und Bauweise ein gefährlicher Unfallgegner für Kraftfahrzeugführer. Mit etwas Rücksicht und Verständnis füreinander können alle Verkehrsteilnehmer dazu beitragen, dass alle sicher ans Ziel kommen.

Wir bitten daher darum: rechtzeitig die Geschwindigkeit reduzieren, ausreichend Abstand halten, auf riskante Überholmanöver verzichten und Landmaschinen das Einfahren und Queren ermöglichen. Traktoren und Erntemaschinen sind keine lästigen Verkehrshindernisse – sie sorgen dafür, dass täglich frische Lebensmittel in unseren Supermärkten landen.