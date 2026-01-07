Warnung vor falschen Caritas-Leuten an der Haustür

Falsche Caritas-Mitarbeiter klingeln an Westerwälder Haustüren – betroffen war zuletzt der Raum Ransbach-Baumbach. Der Sozialverband stellt klar, dass er niemals Haustürgeschäfte anbietet, und mahnt zur Vorsicht.

Der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn warnt vor Personen, die sich aktuell fälschlicherweise als Mitarbeitende der Caritas ausgeben. Das wird in einer Presseinfo mitgeteilt. In den vergangenen Tagen wurde dem Verband gemeldet, dass insbesondere im Raum Ransbach-Baumbach zwei Frauen an Haustüren geklingelt und unter dem Vorwand, für die Caritas tätig zu sein, verschiedene Dienstleistungen – unter anderem hauswirtschaftliche Tätigkeiten – angeboten haben.

Der Caritasverband stellt hierzu ausdrücklich klar: Bei diesen Personen handelt es sich nicht um Mitarbeitende des Verbandes. Derartige Vorgehensweisen entsprechen nicht der Arbeitsweise der Caritas. „Unsere Mitarbeitenden kommen grundsätzlich niemals unangekündigt zu Bürgerinnen und Bürgern und bieten keine Leistungen an der Haustür an“, stellt der Caritasverband in seiner Pressemitteilung klar. Sämtliche Angebote und Dienstleistungen der Caritas erfolgen ausschließlich auf vorherige Anfrage oder nach Terminvereinbarung. Haustürgeschäfte oder spontane Besuche ohne Kontaktaufnahme im Vorfeld sind bei der Caritas ausgeschlossen.

Im Zweifel Polizei und Caritas informieren

Die aktuelle Warnung gilt nicht nur für Ransbach-Baumbach, sondern für das gesamte Einzugsgebiet des Caritasverbandes Westerwald-Rhein-Lahn – also sowohl für den Westerwaldkreis als auch für den Rhein-Lahn-Kreis. Der Caritasverband bittet die Bürger um besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht. Sollten sich Personen im Namen der Caritas Zutritt verschaffen wollen oder Leistungen anbieten, empfiehlt der Verband dringend, keine Gespräche zu führen und umgehend die örtliche Polizei zu informieren. red

Bei Unsicherheiten können sich Bürger jederzeit direkt an den Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn wenden, um die Echtheit eines Angebots oder eines Kontaktes zu überprüfen: Caritas-Zentrum, Bahnallee 16, Montabaur, Telefon 02602/16060, E-Mail caritas@cv-ww-rl.de