Tödlicher Crash auf B54 Wann wird Weiterfahren nach Verkehrsunfall strafbar? Michael Fenstermacher 26.05.2026, 18:00 Uhr

i Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B54 ist am 19. Mai ein 33-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Beteiligte wurden verletzt. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr waren im Einsatz. Ralf Steube

Wann beginnt unterlassene Hilfeleistung im Straßenverkehr? Diese Frage stellen sich nach dem tödlichen Unfall auf der B54, nach dem ein Lkw-Fahrer einfach weiterfuhr, wohl viele. Wir haben bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt.

Gut eine Woche ist vergangen, seit auf der B54 zwischen Stein-Neukirch und dem Siegerland-Flughafen ein Autofahrer tödlich verunglückte. Während die Unfallursache offensichtlich erscheint – der 33-Jährige überholte an völlig ungeeigneter Stelle einen Lkw und kollidierte daraufhin mit einem entgegenkommenden Laster – läuft dennoch weiterhin ein Todesermittlungsverfahren, um die genauen Umstände aufzuklären.







Artikel teilen

Artikel teilen