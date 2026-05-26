Wann beginnt unterlassene Hilfeleistung im Straßenverkehr? Diese Frage stellen sich nach dem tödlichen Unfall auf der B54, nach dem ein Lkw-Fahrer einfach weiterfuhr, wohl viele. Wir haben bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt.
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Gut eine Woche ist vergangen, seit auf der B54 zwischen Stein-Neukirch und dem Siegerland-Flughafen ein Autofahrer tödlich verunglückte. Während die Unfallursache offensichtlich erscheint – der 33-Jährige überholte an völlig ungeeigneter Stelle einen Lkw und kollidierte daraufhin mit einem entgegenkommenden Laster – läuft dennoch weiterhin ein Todesermittlungsverfahren, um die genauen Umstände aufzuklären.