Tödlicher Crash auf B54
Wann wird Weiterfahren nach Verkehrsunfall strafbar?
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B54 ist am 19. Mai ein 33-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Beteiligte wurden
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B54 ist am 19. Mai ein 33-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Beteiligte wurden verletzt. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr waren im Einsatz.
Ralf Steube

Wann beginnt unterlassene Hilfeleistung im Straßenverkehr? Diese Frage stellen sich nach dem tödlichen Unfall auf der B54, nach dem ein Lkw-Fahrer einfach weiterfuhr, wohl viele. Wir haben bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt.

Lesezeit 1 Minute
Gut eine Woche ist vergangen, seit auf der B54 zwischen Stein-Neukirch und dem Siegerland-Flughafen ein Autofahrer tödlich verunglückte. Während die Unfallursache offensichtlich erscheint – der 33-Jährige überholte an völlig ungeeigneter Stelle einen Lkw und kollidierte daraufhin mit einem entgegenkommenden Laster – läuft dennoch weiterhin ein Todesermittlungsverfahren, um die genauen Umstände aufzuklären.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren