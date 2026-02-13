Lob für Westerwälder Projekt Wann kommt Gedenkstätte für August Schäfer aus Nister? Markus Müller 13.02.2026, 12:00 Uhr

i August Schäfer III aus Nister ist einer der relativ wenigen Menschen, die 1945 aus dem Konzentrationslager Auschwitz befreit werden konnten. Zu dem Zeitpunkt hatte der damals 51-Jährige schon lange Lageraufenthalte hinter sich. Jetzt soll für den Nazi-Verfolgten in seiner Heimatgemeinde Nister eine kleine Gedenkstätte eingerichtet werden. Familie Schäfer

Warum geht es mit der Gedenkstätte für den Nazi-Verfolgten August Schäfer III in Nister nicht voran? Das fragte sich beim Besuch von Bildungsminister und Landtagspräsident im MTG Montabaur so mancher. Wir haben bei Ortschef Bernd Kunz nachgefragt.

Seit Jahren treiben der Deutsch- und Geschichtslehrer Markus Müller und seine Schüler vom Mons-Tabor-Gymmnasium in Montabaur ihr Projekt zu durch die Nazis Verfolgten Westerwäldern voran: In 83 Prozent der 192 Wäller Gemeinden gab es in der NS-Zeit verfolgte Menschen, die viel zu oft dadurch auch zu Tode kamen.







Artikel teilen

Artikel teilen