Warum geht es mit der Gedenkstätte für den Nazi-Verfolgten August Schäfer III in Nister nicht voran? Das fragte sich beim Besuch von Bildungsminister und Landtagspräsident im MTG Montabaur so mancher. Wir haben bei Ortschef Bernd Kunz nachgefragt.
Lesezeit 3 Minuten
Seit Jahren treiben der Deutsch- und Geschichtslehrer Markus Müller und seine Schüler vom Mons-Tabor-Gymmnasium in Montabaur ihr Projekt zu durch die Nazis Verfolgten Westerwäldern voran: In 83 Prozent der 192 Wäller Gemeinden gab es in der NS-Zeit verfolgte Menschen, die viel zu oft dadurch auch zu Tode kamen.