Heuzert klagt gegen Anwohner Wann ist Weg über den Mühlengraben wieder frei? Katrin Maue-Klaeser 07.07.2026, 06:00 Uhr

i Schwere Eisenketten mit Verbotsschildern versperren die Brücke über den Mühlengraben bei Heuzert. So ist auch der weitere Weg über die historische Bruchsteinbrücke über die Nister in Richtung des Gemeindewalds sowie zu Wander- und Radwegen verwehrt. Röder-Moldenhauer

Schnurgerade führt die Brückenstraße von Heuzert über Mühlgraben und Nister in den Gemeindewald. Seit geraumer Zeit aber hängen schwere Eisenketten quer über dem Mühlengraben-Steg. Der Weg zur steinernen Nisterbrücke und zum Forst ist versperrt.

Die Nister schlägt einen großen Bogen um Heuzert, und etwa die Hälfte der Schleife begleitet ein Mühlengraben den Fluss. In diesem Bereich führt die Brückenstraße aus dem Ort in Richtung des Gemeindewalds. Nach einem Linksknick führt der Fahrweg schnurgerade auf Mühlengraben und Nister zu, kreuzt erst den Graben, dann den Fluss.







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