Schnurgerade führt die Brückenstraße von Heuzert über Mühlgraben und Nister in den Gemeindewald. Seit geraumer Zeit aber hängen schwere Eisenketten quer über dem Mühlengraben-Steg. Der Weg zur steinernen Nisterbrücke und zum Forst ist versperrt.
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Die Nister schlägt einen großen Bogen um Heuzert, und etwa die Hälfte der Schleife begleitet ein Mühlengraben den Fluss. In diesem Bereich führt die Brückenstraße aus dem Ort in Richtung des Gemeindewalds. Nach einem Linksknick führt der Fahrweg schnurgerade auf Mühlengraben und Nister zu, kreuzt erst den Graben, dann den Fluss.