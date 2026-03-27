Das Sondervermögen des Bundes ermöglicht erste konkrete Investitionen in Ransbach-Baumbach. An der Erich-Kästner-Realschule plus sollte die Toilettenanlage für 300.000 Euro rasch saniert werden. Droht nun weiterer Aufschub?
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Haben sich Schüler, Lehrer und Eltern an der Erich-Kästner-Realschule plus (EKS) in Ransbach-Baumbach zu früh gefreut? Lange gefordert, nun sollte es endlich so weit sein: Die Erneuerung der maroden Toilettenanlage schien schon beschlossene Sache. „Begonnen werden soll mit der kurzfristig umsetzbaren Sanierung der Toilettenanlage in der EKS“ – so der Wortlaut des Beschlussvorschlags zur jüngsten Verbandsgemeinderatssitzung.