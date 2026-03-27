Debatte in Ransbach-Baumbach Wann erhält Erich-Kästner-Realschule neue Toiletten? Camilla Härtewig 27.03.2026, 14:00 Uhr

i Die marode Toilettenanlage der Erich-Kästner-Realschule plus in Ransbach-Baumbach sollte zeitnah aus Mitteln des Sondervermögens saniert werden. So stand es in der Verwaltungsvorlage zur Verbandsgemeinderatssitzung. Doch nun scheint der Zeitpunkt der Umsetzung wieder offen. Wie dringlich die Maßnahme ist, zeigt Schulleiter Jens Bachmann. Camilla Härtewig

Das Sondervermögen des Bundes ermöglicht erste konkrete Investitionen in Ransbach-Baumbach. An der Erich-Kästner-Realschule plus sollte die Toilettenanlage für 300.000 Euro rasch saniert werden. Droht nun weiterer Aufschub?

Haben sich Schüler, Lehrer und Eltern an der Erich-Kästner-Realschule plus (EKS) in Ransbach-Baumbach zu früh gefreut? Lange gefordert, nun sollte es endlich so weit sein: Die Erneuerung der maroden Toilettenanlage schien schon beschlossene Sache. „Begonnen werden soll mit der kurzfristig umsetzbaren Sanierung der Toilettenanlage in der EKS“ – so der Wortlaut des Beschlussvorschlags zur jüngsten Verbandsgemeinderatssitzung.







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