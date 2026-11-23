Wenn Schafe „verlammen“ Wanderschäfer beklagt mögliche Folge einer Wolfsattacke Elmar Hering 23.11.2026, 09:29 Uhr

i Zurzeit weiden die rund 700 Schafe und Ziegen in der Nähe von Liebenscheid. Benjamin Weilerscheid

Immer öfter kommt es vor, dass Weidetiere durch Wölfe gerissen werden. Schlimm genug. Sind darüber hinaus auch Spätfolgen denkbar? Diesen Verdacht äußert Wanderschäfer Benjamin Weilerscheid nach einer Attacke in Hof.

Vor rund eineinhalb Wochen musste Wanderschäfer Benjamin Weilerscheid feststellen, dass eines seiner rund 700 Tiere, die damals in der Gemarkung Oberroßbach weideten, nachts gerissen worden war – wie sich inzwischen herausstellte von einem Wolf, genauer gesagt von dem Rüden mit der Kennung GW2478 aus dem Greifensteiner Rudel.







Artikel teilen

Artikel teilen