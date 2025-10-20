Auf die neue Auflage der Vier-Dörfer-Tour müssen Wanderfans noch warten. Dabei bieten Themenwanderwege ebenfalls Möglichkeiten Bannberscheid, Boden, Moschheim und Niederahr auf Schusters Rappen zu erkunden – und den Westerwald zu verstehen.
Lesezeit 2 Minuten
Nach der zehnten Vier-Dörfer-Tour richten die Ortbürgermeister von Bannberscheid, Boden, Moschheim und Niederahr schon wieder den Blick nach vorne. Wie der Ortsbürgermeister von Niederahr, Jürgen Eulberg, im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, werde man unter den Ortsbürgermeister-Kollegen in absehbarer Zeit einen Rückblick halten, um zu eruieren, was gut gelaufen ist und was man vielleicht besser machen könnte, um den „Bürgerwandertag“ am ...