Themenwege durch vier Dörfer Wandern und verstehen, was Ton für Westerwald bedeutet Hans-Peter Metternich 20.10.2025, 12:00 Uhr

i Dieser Rastplatz lädt zum Verweilen am Rande der Grube Petschmorgen ein. Gleich daneben befindet sich eine Info-Tafel. Hans-Peter Metternich

Auf die neue Auflage der Vier-Dörfer-Tour müssen Wanderfans noch warten. Dabei bieten Themenwanderwege ebenfalls Möglichkeiten Bannberscheid, Boden, Moschheim und Niederahr auf Schusters Rappen zu erkunden – und den Westerwald zu verstehen.

Nach der zehnten Vier-Dörfer-Tour richten die Ortbürgermeister von Bannberscheid, Boden, Moschheim und Niederahr schon wieder den Blick nach vorne. Wie der Ortsbürgermeister von Niederahr, Jürgen Eulberg, im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, werde man unter den Ortsbürgermeister-Kollegen in absehbarer Zeit einen Rückblick halten, um zu eruieren, was gut gelaufen ist und was man vielleicht besser machen könnte, um den „Bürgerwandertag“ am ...







