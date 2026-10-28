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Wanderer feiern den 10. Geburtstag der Limbacher Runden
Zum Abschluss der Saison und zum 10. Geburtstag der Limbacher Runden hatte der Kultur- und Verkehrsverein zu einem fröhlichen Fe
Zum Abschluss der Saison und zum 10. Geburtstag der Limbacher Runden hatte der Kultur- und Verkehrsverein zu einem fröhlichen Fest eingeladen, bei dem selbstverständlich auch gewandert wurde.
Röder-Moldenhauer

Es wurde gemeinsam gesungen, gewandert und gefeiert: Zum 10. Geburtstag der Limbacher Runden hatte der Kultur- und Verkehrsverein zu einem fröhlich-zünftigen Fest nach Heuzert eingeladen.

Lesezeit 2 Minuten
Im April 2016 eröffnete der Kultur- und Verkehrsverein (KuV) im Wanderdorf Limbach seine inzwischen über 25 Rundwanderwege. Das zehnjährige Bestehen der Limbacher Runden wurde bereits über die gesamte Wandersaison hinweg mit verschiedenen Veranstaltungen und Angeboten gefeiert.
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