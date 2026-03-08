RZ-Aktionstag im Westerwald
Wanderer aus ganzer Großregion genießen Hachenburg
Ein wesentliches Element beim RZ-Winterwandertag sind die ehrenamtlichen, aber professionell agierenden und oft beim Westerwald-Verein ausgebildeten Wanderführer.
Röder-Moldenhauer

Hunderte Wanderer kehrten am Sonntagnachmittag gut gelaunt und mit neuen Eindrücken von den Touren des RZ-Winterwandertages an die Brauerei in Hachenburg zurück. Ihr Lob galt nicht nur der prächtigen Landschaft, sondern auch der guten Organisation.

Ja, was macht denn nun die Erfolgsgeschichte des RZ-Winterwandertages aus, der seit mehr als einem Jahrzehnt die Menschen in der Region und auch weit darüber hinaus jedes Jahr aufs Neue begeistert? Sind es die Rundtouren durch die wunderbare Landschaft des Hachenburger Westerwaldes?

