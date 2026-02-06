Schon 35.000 Euro gespendet Walter Eberth sammelt unermüdlich Geld für gute Zwecke Hans-Peter Metternich 06.02.2026, 17:00 Uhr

i Walter Eberth hält ein Kleinod in den Händen: Ein Ball, gestiftet von Gerhard Krohmann, mit Unterschriften von vier Weltmeistern, dazu Uwe Seeler, laut Eberth einmalig in Deutschland. Hans-Peter Metternich

Es begann mit einer 400-Euro-Spende an die Elterninitiative krebskranker Kinder. Inzwischen sind dank seines Einsatzes schon 35.000 Euro zusammengekommen. Walter Eberth engagiert sich seit Jahren für den guten Zweck und hat noch lange nicht genug.

Anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen, das halten sicher viele für eine gute Sache. Bloß beim Machen und Anpacken, da scheiden sich schnell die Geister. Einer, für den das Helfen seit fast 20 Jahren zu einer Leidenschaft geworden ist, ist Walter Eberth aus Horressen.







