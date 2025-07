Magdalene Löffler besucht Gedenkstätten für Opfer der Hamas-Attacke auf das Supernova-Festival. Sie will ihre Anteilnahme und Solidarität für die Menschen in Israel zeigen. Gelingt ihr das, ohne politisch zu werden?

Fünf Jahre vor dem Massaker an Besuchern des Supernova-Festivals am 7. Oktober 2023 hat Magdalene Löffler die Negevwüste in Israel zu Fuß erkundet, war mit einer Touristengruppe auf dem „Schwil“, dem Israel-Trail, unterwegs, übernachtete im Zelt, erlebte die einzigartige Natur. Anderthalb Jahre nach dem Überfall der Hamas auf die feiernden Menschen kehrte Löffler zurück, reiste erneut in das Land, das sie lieben gelernt hat. Um ihre Anteilnahme, ihre Solidarität zu zeigen. „Was da passiert ist, hat mich extrem mitgenommen“, sagt die Lufthansa-Mitarbeiterin aus Wallmerod, die seit 1988 rund zehnmal in Israel war.

Schon 2024 hatte sie zwei Anläufe genommen, doch wegen anhaltender Unruhen hatte die Lufthansa die Flugverbindungen nach Israel storniert. Anfang 2025 wurden die Flüge wieder aufgenommen – am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, buchte Löffler ihre Reise für Ende April. „An dem Tag war ich in Stuttgart bei einer Veranstaltung mit zwei Zeitzeugen: der 88-jährigen lrene Shashar, Zeitzeugin des Holocaust, sowie Eitan Hallay (28), Zeitzeuge und Überlebender des Supernova-Festivals“, erinnert sich die Wallmeroderin an berührende Begegnungen.

i Irene Shashar, Holocaust-Überlebende aus dem Warschauer Getto, hat Magdalene Löffler ihr Buch "Ich habe Hitler besiegt" signiert. Magdalene Löffler

Nicht erst dort sei ihr Verlangen gewachsen, „die Dinge nicht vergessen zu lassen“, sagt Löffler. Schon vorher hatte sie die Geschichte Israels und des Holocaust studiert, besuchte Gedenkstätten in Berlin, Vilnius und Warschau. Sie hat Vorträge von Zeitzeugen aus den Gettos und Lagern gehört und sich mit einigen persönlich unterhalten. Holocaust-Überlebende Margot Friedländer habe gesagt, dass es angesichts von immer weniger Zeitzeugen künftig „Zweitzeugen“ brauche – Menschen, die die Geschichte kennen und weitertragen.

„Die Israelis empfinden diesen grausamen Angriff des 7. Oktober als zweiten Holocaust“, hat Löffler bei ihrer Reise erfahren. Und so fühlt sie sich verantwortlich, sich über alles zu informieren, durch ihre Reise sozusagen selbst Augenzeuge zu werden von dem Unglück, das das Massaker über die Menschen gebracht hat. Mit einem Guide, der selbst dem Anschlag auf das Supernova-Festival knapp entronnen ist, der dort geliebte Menschen verloren hat, besucht Magdalene Löffler das Gelände im Nordwesten der Negevwüste, das mittlerweile als Gedenkstätte gestaltet ist.

i Auf dem Supernova-Festival-Gelände, das am 7. Oktober 2023 in einem terroristischen Akt von der Hamas überfallen wurde, findet sich heute eine Gedenkstätte: für mehr als 350 getötete Menschen und für Dutzende, die als Geiseln verschleppt wurden. Magdalene Löffler

Daheim waren die Reaktionen auf ihre Reisepläne unterschiedlich: Ihr Mann sorgte sich, nicht allein wegen der Raketenangriffe und Unruhen. Ihr jüngster Sohn, 22, habe gesagt: „Wenn du da hinwillst, dann geh jetzt.“ Ihre Eltern stehen hinter ihr.

„Bei der Landung kamen echte Glücksgefühle auf“, sagt die 59-Jährige über ihre Ankunft in Israel. Aber schon am Flughafen Tel Aviv wurde sie mit Fotos der zumeist jungen Leute konfrontiert, die die Hamas in Geiselhaft genommen hatte. In ihrer Unterkunft wurde sie beim Check-in darauf hingewiesen, wo der nächste Schutzbunker war.

i Auf dem "Hostages Square" in Tel Aviv ist eine lange Sabbat-Tafel aufgebaut. Jeder der leeren Stühle steht für eine Hamas-Geisel. Magdalene Löffler

Sie besuchte in Tel Aviv den „Hostages Square“, der durch die leeren Stühle – einer für jede Hamas-Geisel – weltweit zum Sinnbild für die Brutalität der Attacke geworden ist. „Dort saß ein alter Mann und spielte auf seiner Trompete ‚Hänschen klein’ – und er wusste es gar nicht, bis ich ihn angesprochen habe“, erzählt Magdalene Löffler. „lch habe dort an einem Stand Artikel zum Gedenken an die Geiseln gekauft, deren Erlös an die Angehörigen der Opfer geht. Dem jungen Mädchen hinter dem Stand gab ich einen Freundschaftsbutton mit der Deutschland- und lsraelflagge, den ich unterschrieb. Sie freute sich, und erst als ich schon ein paar Meter entfernt war, bemerkte ich, wie sie hinter mir herlief und fragte, ob sie mich umarmen dürfe.“

i Auf dem "Hostages Square" saß ein Trompeter, der "Hänschen klein" spielte - dass er ein deutsches Kinderlied vortrug, wusste er gar nicht, bis Magdalene Löffler ihn darauf ansprach. Magdalene Löffler

Magdalene Löffler macht deutlich, dass sie nicht politisch Stellung beziehen will. Sie wolle ihre Solidarität zeigen für Menschen, die seit mehr als 20 Jahren vermehrt mit Anschlägen und Angriffen leben, die in Häusern wohnen, in denen Schlafzimmer als Bunker angelegt sind, auf deren Spielplätzen sich bunte Raupen als Schutzbauten entpuppen.

Löffler war mit einem jungen israelischen Fluggast an ihrem Arbeitsplatz ins Gespräch gekommen, auch er ein Überlebender des Nova-Festivals. Er lud sie ein, seinen Kibbuz zu besuchen, in dem er lebt. ,,Als ich jetzt dort war, war er als Reservist eingezogen worden“, berichtet die Wallmeroderin. Sie ist überzeugt, dass die Hamas keinen Frieden will. „Hier werden unschuldige Menschen ermordet, nur weil sie Juden sind“, klagt Löffler an.

i Die lustig bunt bemalte Riesenraupe auf einem Spielplatz ist ein Luftschutzbunker: Krieg und Anschläge sind in Israel allgegenwärtig. Magdalene Löffler

Die Morde an Juden weltweit müssten enden, dafür will sie sich einsetzen - auch, indem sie hier über ihre Reise berichtet. Beeindruckt zeigt sich Magdalene Löffler aber von der Kraft der Hoffnung, die sie unter den lsraelis wahrnimmt. Am Tag vor ihrer Rückreise war der Gedenktag für gefallene Soldaten, am selben Abend begann dann der Unabhängigkeitstag, ein Feiertag am 1. Mai. „Jetzt ist Trauer, heute Abend wird gefeiert“, haben die Menschen ihr gesagt. Diese positive Einstellung müssten alle Menschen überall haben, findet Löffler.